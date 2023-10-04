В СДЮШОР по тяжелой атлетике состоялся "День открытых дверей"

В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по тяжелой атлетике при Департаменте физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек состоялся "День открытых дверей".

Так, спортивное мероприятие началось с экскурсии по базе школы. Заместитель директора рассказал об истории школы и достижениях спортсменов, а также представил гостям тренеров-преподавателей работающих в настоящее время.

Отметим, всего в СДЮШОР обучаются 250 спортсменов, из них: 3 мастера спорта международного класса, 14 мастеров спорта Кыргызской Республики, 19 кандидатов в мастера спорта и 34 спортсмена I разряда.

Руководит школой чемпион и неоднократный призер Мира среди студентов, неоднократный чемпион и призер чемпионатов и Кубка Азии, заслуженный мастер спорта Улан Молдодосов.

На обучающем мероприятии приняли участие 45 спортсменов. На открытом уроке под руководством тренера А.Зайченко состоялся мастер-класс, где были показаны упражнения на развитие быстроты силы, выполнение классических упражнений, гибкости и элементов растягивания, а также отрабатывали технику выполнения классического толчка штанги от груди.

Целью данного мероприятия было привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование потребности во всестороннем физическом развитии и здоровом образе жизни, популяризация и развитие тяжелой атлетики среди молодежи.

"День открытых дверей" прошел на высоком, эмоциональном и организационном уровне и достиг поставленных целей.