Произведены кадровые перестановки в Министерстве обороны

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым в Министерстве обороны Кыргызской Республики произведен ряд назначений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Тердикбаев Эрлис Джекшенович назначен первым заместителем министра обороны, и он освобожден от ранее занимаемой должности.

Мукамбетов Руслан Мустафаевич назначен начальником Генерального штаба Вооруженных – первым заместителем министра обороны, и он освобожден от ранее занимаемой должности.

Ибраев Акылбек Омукеевич освобожден от занимаемой должности заместителя министра обороны.

Карасартов Алмазбек Оганович назначен на должность заместителя министра обороны – командующим Юго-Западным оперативным командованием Вооруженных Сил.