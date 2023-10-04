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Произведены кадровые перестановки в Министерстве обороны

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Президент Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым в Министерстве обороны Кыргызской Республики произведен ряд назначений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Тердикбаев Эрлис Джекшенович назначен первым заместителем министра обороны, и он освобожден от ранее занимаемой должности.

Мукамбетов Руслан Мустафаевич назначен начальником Генерального штаба Вооруженных – первым заместителем министра обороны, и он освобожден от ранее занимаемой должности.

Ибраев Акылбек Омукеевич освобожден от занимаемой должности заместителя министра обороны.

Карасартов Алмазбек Оганович назначен на должность заместителя министра обороны – командующим Юго-Западным оперативным командованием Вооруженных Сил.


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URL: https://www.vb.kg/432640
Теги:
Министерство обороны, назначение, Кыргызстан
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