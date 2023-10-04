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Сегодня академику НАН КР Абдухалиму Раимжанову исполняется 80 лет

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- Нина Ничипорова
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Признаюсь, непросто рассказать о такой величине в кыргызской медицине, как Абдухалим Раимжанович. Настолько огромен вклад юбиляра в ее развитие. Он - один из лучших представителей медицинской науки и практики, крупнейший гематолог, ученый с мировым именем, с широчайшим кругозором и непререкаемым профессиональным авторитетом, блистательный организатор, выдающийся педагог. В том, что служба гематологии в нашей стране стремительно развивалась в 1990-х годах - львиная доля заслуг "отца кыргызской гематологии", так академика величают его коллеги.

Всякий раз в разговоре с Абдухалимом Раимжановичем, конечно же, о его любимой гематологии поражалась его неудержимой целеустремленности, исключительной энергии. Он никогда не стремился к сиюминутным успехам, а думал гораздо шире – о перспективах кыргызской медицины и, в частности, службы гематологии. Эти черты характера прирожденного лидера и тяга к знаниям проявились у парня из далекой глубинки еще в школе, которую он окончил с золотой медалью, а потом – в медицинском институте, который окончил с красным дипломом. Без чьей-либо помощи. Мать жила в далеком селе Уч-Коргон Кадамжайского района Баткенской области, где родился известный гематолог. Отец работал в колхозе и умер, когда сыну исполнился всего один месяц.

Будущий академик уже в институте выступал со своими научными статьями, занимался в научном кружке, который вел тогда восходящая звезда кардиологии, отечественной и мировой, академик Мирсаид Миррахимов, обладавшим, без преувеличения, божьим даром видеть в молодых специалистах будущих светил науки. Именно он настоял, чтобы по окончании мединститута Абдухалима Раимжановича оставили на кафедре факультетской терапии.

- Помню, в далеком 1965 году при распределении научных тем Мирсаид Мирхамидович сказал: "Раимжанов займется гематологией. Он по характеру очень обязательный человек, настойчивый, мягкий. Хорошим гематологом может стать специалист именно такого склада характера". Я, конечно, не жалею. Хотя, честно, вначале, когда вплотную столкнулся с проблемами открытого в том же году первого в стране отделения гематологии, мелькали мысли, зачем согласился. В гематологии что ни больной, то тяжелейший, а условия были просто ужасными, да и не вмещало маленькое – на 30 коек отделение всех нуждающихся в лечении, - вспоминает Абдухалим Раимжанович. – Но тут же эта мимолетная мысль быстро улетучивалась, да и некогда было сетовать, потому что вокруг меня были больные люди, которые смотрели на меня, молодого доктора, с такой надеждой, что приходилось, в прямом смысле слова, вкалывать день и ночь, чтобы помочь им.

Он работал тогда на кафедре в институте, а отделение возглавлял на общественных началах, но с утра до вечера пропадал среди больных. Болезни крови и тогда и сейчас, по словам академика Раимжанова, занимают одно из первых мест в структуре смертности и не только в нашей стране.

Учитель Раимжанова - академик Миррахимов как в воду смотрел, говоря, что гематология нуждается в таких целеустремленных и настойчивых ученых, как его ученик. Академика Абдухалима Раимжанова по праву считают основателем службы гематологии в нашей стране. Никто для ее развития не сделал столько, сколько ее отец. Именно благодаря ему впервые в Центральной Азии в этом отделении начали применять лечебный плазмаферез – один из методов очищения крови, и другие современные по тем временам методы лечения. Уже тогда, по словам Абдухалима Раимжановича, у него зародилась мысль о создании в стране научного гематологического центра.

Параллельно он работал над кандидатской диссертацией, посвященной изучению гемопоэза (процесс образования клеток крови) у здоровых людей при кратковременной высокогорной адаптации и у постоянных жителей различных высот Тянь-Шаня и Памира.

В 1970 году молодой ученый с блеском защитил свой научный труд. Его доказанные научным путем методы диагностики и лечения внедрялись в практическую гематологию.

Позже, будучи кандидатом наук, он вплотную занялся научными исследованиями о влиянии высокогорного климата на больных с цитопеническими синдромами. За двадцать лет наблюдений и исследований высокогорного климатолечения Абдухалим Раимжанович собрал богатейший материал для докторской диссертации, которую защитил в 1988 году на Специализированном совете тогда еще Всесоюзного НИИ гематологии и переливания крови в Москве.

- Защита, помню, длилась более пяти часов. Обычно – не более двух с половиной. Мои исследования вызвали большой спор среди академиков и профессоров – светил гематологии тогда еще Советского Союза. Тема о влиянии высокогорной климатологии была абсолютно не изучена, и моя работа стала первой не только в Союзе, но и в мировой гематологии, - вспоминает с улыбкой Раимжанов. – Пришлось со многими поспорить, поскольку я был уверен в своих исследованиях. Но в конце концов все 23 члена диссертационного совета проголосовали за мою докторскую работу.

Исследования академика из Кыргызстана вызвали огромный интерес в мировой гематологии, он стал всемирно известным ученым. Абдухалима Раимжановича приглашали на международные конгрессы и симпозиумы, на которых он всегда делился опытом горноклиматического лечения больных с депрессиями кроветворения со своими коллегами, светилами в этой области.

Таких одержимых и целеустремленных ученых-практиков, как академик Раимжанов, которые взялись бы в 90-е создавать с нуля научный центр гематологии, в нашей медицине можно пересчитать по пальцам одной руки. Идея Раимжанова, которая зрела у него почти тридцать лет, была настолько грандиозной, что в ее осуществление было трудно поверить. Но академик научно обосновал жизненную необходимость открытия такого центра. И указом президента и постановлением правительства в 1997 году был создан Кыргызский научный центр гематологии. Давняя мечта Раимжанова сбылась.

Он вообще всегда устремлен вперед и выстраивает все на много шагов вперед. На базе центра он создал кыргызско- турецкий центр трансплантации костного мозга, где в 2007 году опять-таки впервые в Центральной Азии была проведена аутотрансплантация костного мозга с отдаленными результатами. После было успешно выполнено более сорока таких операций больным с множественной миеломой и острыми лейкозами. Я разговаривала тогда с больными и с теми, кто ее перенес, и с теми, кто ее ожидал, - все просто боготворили академика и его команду, говорили, что воспряли духом, появилась надежда на излечение.

Здесь лечили, делали науку, учили будущих врачей, налаживали деловые научные связи с коллегами из разных стран мира. Говорю об этом в прошедшем времени, потому что сегодня в стране нет центра гематологии, не проводятся такие уникальные операции, и больные, которым она жизненно необходима, либо едут за рубеж, либо умирают дома из-за безграмотно проведенной в свое время реорганизации центра. Больных же сотни и сегодня в стране начинают осознавать необходимость таких операций. Хотя их могли бы проводить по меньшей мере уже лет 15. Сколько жизней было бы спасено!

В начале 2000-х у доктора меднаук появилась другая не менее грандиозная мечта - построить высокогорный стационар на перевале Тоо-Ашуу (3200 метров над уровнем моря) для больных с апластической и железодефицитной анемией, бронхиальной астмой и другими тяжелыми недугами. В комплексе с обычной терапией, согласно исследованиям, высокогорье творит чудеса. На протяжении вот уже 20 лет стационар принимает на лечение больных с болезнями крови и с бронхолегочной патологией. Здесь проводятся и глубокие научные исследования. Академика называют не только основателем службы гематологии в нашей стране, но и создателем высокогорной гематологии. Поэтому стационару по праву присвоено имя академика Раимжанова. Сегодня стационар по решению ученого совета КГМА является его научной, лечебной и учебной базой.

Будучи главным гематологом Минздрава, академику удалось открыть отделение гематологии и в Ошской межобластной клинической больнице с прекрасными условиями и для пациентов южного региона, и для врачей.

Академик Раимжанов не только блестящий организатор здравоохранения и выдающийся ученый, но и клиницист, обладающий энциклопедическими познаниями, у него божий дар - угадать точный диагноз, провести успешное лечение даже в запущенных случаях. Академик создал свою научную школу. Под его руководством защищены 12 докторских и кандидатских диссертаций, готовятся к защите еще несколько. Самим им написано более 310 научных трудов, в том числе 25 учебников, монографий, клинических руководств и около 40 учебно-методических рекомендаций по гематологии для врачей и студентов. Он имеет пять патентов и пять рационализаторских предложений, является членом многих советов и ассоциаций гематологов и трансфузиологов, почетным профессором известных университетов и академий разных стран мира. Кстати, его научные труды пользуются большим спросом в ученом мире. Большая часть научных работ опубликована в цитируемых журналах ближнего и дальнего зарубежья. Он и сам – член редакционных коллегий известного научного российского журнала "Проблемы клинической онкогематологии", Центральноазиатского медицинского журнала, журналов "Медвестник" имени академика Н. Бурденко и "ШИФО-инфо" Республики Узбекистан.

Вообще Абдухалим Раимжанович, как говорят его коллеги, уникальный человек. Просто поражаешься его многогранной деятельности. Безусловно, медицина для него - смысл всей его жизни. Но он еще и общественный деятель – президент общества дружбы "Кыргызстан - Иран", член президиума ассоциации "Руханият" и ЮНЕСКО –"Боорукер" и много делает для сохранения стабильного гражданского мира и межнационального согласия. Академик пишет книги, снимался в кино, например, в фильме "Волны умирают на берегу" вместе с Суймонкулом Чокморовым, в документальном фильме "Лечение высотой".

За огромные заслуги в здравоохранении, общественную деятельность ради мира и межнационального согласия, за благотворительную помощь академику Раимжанову были вручены высокие правительственные награды – медаль "Данк", орден "Даанакер" Кыргызстана, орден Республики Таджикистан "Шараф" 1 степени, орден "Ломоносова" России и другие награды разных стран. А всех Почетных грамот и премий просто не перечесть.

- Более 50 процентов моих успехов в профессиональной и общественной деятельности – это заслуга моей жены - Мукаддас Исмаиловны. – Мы более 50 лет вместе и ни разу не пожалел, что выбрал в жены симпатичную студентку-математичку с железной выдержкой и волей. Она у меня очень мудрая женщина, опора и поддержка во всем, - искренне признался ученый муж.

Вместе с супругой они воспитали двух детей. Дочь Махигуль – врач УЗИ высшей категории, сын Абдурасул – кандидат медицинских наук. У бабушки и дедушки шестеро внуков и уже четыре правнука.

Абдухалим Раимжанович встречает юбилей что называется на боевом посту – он профессор кафедры семейной медицины КГМА. Сегодня по случаю его юбилея в Медакадемии состоится торжественный ученый совет, на котором его коллеги, безусловно, скажут немало добрых и светлых слов в адрес мэтра нашего здравоохранения. Многочисленные телеграммы с поздравлениями поступают в адрес юбиляра и от коллег из разных стран - всемирно известных в медицинской науке. Абдухалим Раимжанович заслужил этого внимания и уважения за свой вклад в науку, нашу медицину, за спасенные жизни больных.


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Теги:
наука, юбилей, медицина, врачи, пациент, Академия наук
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