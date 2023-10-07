В Бишкеке прошло заседание Всемирного Форума "Новая эпоха - новые пути"

В Бишкеке начало свою работу выездное заседание Всемирного Форума "Новая эпоха – новые пути". Организатором выступила "Международная организация евразийского сотрудничества (МОЕС)". Партнеры мероприятия: Адвокатура Кыргызской Республики и Группа компаний "Диктатура Закона" из Москвы.

Мероприятие собрало на своей площадке известных государственных и общественных деятелей, политиков, предпринимателей, среди которых Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Жолдубаевич Байсалов, Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Курамаевич Базарбеков, Депутат Национального собрания Армении Алексей Иванович Сандыков, Президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Турсунбекович Ибраев Данил, Депутат Жогорку Кенеша КР Жанарбек Кубанычович Акаев..

Президент Международной организации евразийского сотрудничества (МОЕС) Дмитрий Стасюлис в своем выступлении определил цели Всемирного Форума "Новая эпоха – новые пути".

"Совместное формирования общего будущего посредством государственно-частного партнерства ради процветания и укрепления мира и безопасности, содействия духовно-нравственному развитию, повышению уровня благосостояния, построению благоприятной и безопасной среды наших граждан", - сказал он.

Глава МОЕС также отметил, что такие цели могут быть достигнуты в ходе дискуссии, основанной на взаимном признании принципов государственного суверенитета участников, нераспространения юрисдикции одних государств на территории других, уважении традиционных, национально-исторических, религиозных и культурных особенностей государств-участников.

В свою очередь заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов заявил, что правительство Кыргызстана открыто к разного рода предложениям.

"Всё что способствует эффективности государственного управления, что повышает качество жизни и услуг наших граждан особенно в рамках правосудия мы приветствуем. Я подтверждаю от имени кабинета министров активную готовность в фазе гражданского, экономического, социального и культурного сотрудничества. Наша страна пережила много потрясений, но нам интересен опыт, который мы могли бы извлекать из взаимодействия с другими странами", - сказал он.

Выступили и остальные участники мероприятия с различными предложениями и идеями по консолидации евразийского сообщества. По итогам мероприятия были выдвинуты следующие предложения о создании:

1. Межпарламентской ассамблеи в рамках всемирного форума

2. Рабочей комиссии по научному сотрудничеству

3. Рабочей комиссии по защите прав и свобод человека

4. Комиссии по проблемам Арктики и Севера