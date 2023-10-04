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Эксперты расскажут о преимуществах производства опиума в Кыргызстане

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Завтра, 5 октября, в 12.00 часов в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о пользе выращивания опиумного мака в Кыргызстане.

Участники пресс-конференции приведут доводы в пользу выращивания, производства и продажи опиумного мака в Кыргызстане в соответствии с правилами Конвенции о наркотических средствах 1961 года.

Участники:

Ишенбек Аширов – руководитель инициативной группы

Бакыт Бакетаев - политолог

Мурат Суюнбаев - профессор, академик РАЕН

Бакыт Саипбаев - эксперт

Дина Субанкулова - юрист

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: 0(555)346898.


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URL: https://www.vb.kg/432663
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, опиум
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