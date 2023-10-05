Туроператоры из Кыргызстана впервые участвует в выставке "France IFTM-2023"

Кыргызстанские туроператоры впервые принимают участие в Международной туристической выставке "France IFTM-2023" в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, 3-6 октября в Париже проходит ежегодная Международная туристическая выставка "France IFTM-2023", в которой впервые принимает участие делегация из Кыргызской Республики.

В ходе выставки состоялась церемония открытия кыргызского стенда с участием посла Кыргызской Республики во Франции Садыка Шер-Нияза и представителей ОАО "Фонда поддержки развития туризма в КР".

В рамках участия кыргызской делегации в выставке планируется проведение ряда мероприятий в целях широкого представления туристических возможностей Кыргызстана