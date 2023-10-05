В Бишкеке преобразили фасады зданий общежития МУК и НЭСК. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, проведена наружная покраска здания Национальной электрической сети Кыргызстана (НЭСК).

В стиле хай-тек сделан фасад общежития "Гурукул" по адресу улица Фучика 47В, где проживают иностранные студенты Международного университета Кыргызстана (МУК), вместе с этим, проведено благоустройство и субботник на прилегающей территории.

Работы в этом направлении продолжаются.

Отметим, что проведение таких инициатив стало возможным благодаря взаимодействия муниципальной администрации Первомайского района с гражданским сектором и партнерства бизнес-сообщества.