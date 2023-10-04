"Эффект толпы" НПО Кыргызстана

Американцы в своем информационном противостоянии в рамках проекта Госдепа США "Counter Russian Malign Influence" ("Противодействие злонамеренному влиянию России") используют приемы маркетинга. Денег много, теперь дело за шумовым эффектом. Стоит отметить, что американцы уже какую-то работу провели за эти тридцать лет, после развала СССР.

Первыми у них на подсосе оказались, естественно, коллаборационисты и предатели – партийные работники всех уровней. Затем шли редакции СМИ. С учеными было сложнее – они знали цену своим компетенциям и не спешили делиться ими. Тем более, что Запад постарался почти сразу овладеть их открытиями и наработками за копейки или обещания сладкой жизни, пишет AsiaToday.

Основной упор был сделан на всевозможные СМИ. В Кыргызстане первые частные издания появились в начале 1990-х годов. И почти везде в их создании поучаствовали американцы. Так было с медиа-холдингами "Пирамида" и Агентством коммерческой информации (АКИПресс). Они необходимы были для подачи населению альтернативной информации, отличной от государственных масс-медиа. Гранты и различного рода поддержка лились широкой рекой. Журналистов толпами таскали в поездки и различного рода стажировки в Европу и США. Где им наглядно показывалась мощь Америки и капитализма.

Одновременно, в республики зашла масса различных международных структур, таких как Фонд Сороса, Internews, Human rights watch и т.д. Из окружения первого президента Аскара Акаева стали формировать первую волну своих сторонников. Одновременно засылались свои представители, которые на месте "расчищали пространство" от тех, кто мог мыслить критически. И шло формирование "своих" кадров – выпускников программ обмена школьников и студентов, плюс первые "птенцы" из Американского университета Кыргызстана (в дальнейшем он станет Американским университетом Центральной Азии). Во всех старейших вузах будут открыты "свои" факультеты, наподобие Кыргызско-Европейского факультета Кыргызского национального университета. К тому же, началось рекрутирование различного рода молодежи и людей с определенным уровнем подготовки в будущие многочисленные неправительственные и некоммерческие организации (НПО/НКО).

Кроме того, началось предоставление грантов и мест для обучения в вузах США и Европы второй категории, но со звучными именами. И чиновники Кыргызстана принялись ими торговать оптом и в розницу. Единственные исключения делались для высшей категории чиновников и политиков – заграничная учеба доставалась им бесплатно. Остальные оплачивали половину либо четверть. И так получилось, что "банковать" учебой за рубежом стал бывший комсомолец Эмиль Уметалиев. Благодаря тем событиям, сегодня он является одним из теневых прозападных лидеров, яро ненавидящий бывший СССР и современную Россию. Ему почти всегда гарантирован доступ на эфиры и страницы прозападных СМИ, где он активно выступает в роли эдакого умудренного жизнью и тайными знаниями эксперта. При этом Уметалиев и его Kyrgyz concept работают по широкому спектру либеральной повестки – реформы в религии, туризм, "свободный рынок", образование в школах и вузах, свободы слова и совести и т.п. Он является неким либеральным хабом, который также активно задействован в политических процессах – продвигает прозападных кандидатов в различные политические партии во время выборов или лоббирует в парламенте и правительстве всякого рода проекты.

Запад активно раздавал гранты и кредиты на различного рода псевдоэкономические проекты, которые сегодня подготовили ряд специалистов и экспертов в области экономики. Присланные советники, наподобие шведа Адреса Ослунда, внедрили консультативные услуги иностранцев на все уровни вертикали республики. По одному из проектов Норвегии, к примеру, трудился приезжий скандинав в должности сантехника. Сей потомок викингов оценивался в шесть тысяч долларов (!) ежемесячно. Это данные 20-летней давности, если что. Тогда местный специалист обходился бы максимум в 150 долларов и то, он считал счастьем трудиться за эти деньги.

Одновременно под контроль через различные донорские программы брались все более или менее интересные Западу ведомства и государственные структуры. Более или менее удалось перекупить часть офицеров среднего и высшего уровня оборонного ведомства. Для чего были организованы многочисленные программы обмена и тренинга с НАТО, в общем, и его отдельными государствами, в частности. Особо заманчиво для кыргызских офицеров поездка на учебу в центр Маршалла в Германии. На выдаваемые там стипендии можно было еще и пригнать на родину старые немецкие автомобили. Однако старая советская закалка никуда не делась, и в своем большинстве полковники и генералы тяготеют к СССР и её преемнику – России.

Если отвлечься, то получается, что Западу покорились почти все ведомства, кроме Академии наук. Новых ученых у нас выращивать англосаксы и иже с ними не собираются. А старых – можно потерпеть немного, но не давать им трибуну. Единственное, где хоть какой-то допуск имеется местной научной интеллигенции – это экология. Но в таком ее узком проявлении и с привязкой к зеленой энергетике. Также немногочисленные и пожилые ученые заняты обслуживанием не самых частых программ Запада по освоению местных природных ресурсов. Три года назад британцы, к примеру, подписали соглашение с проектным институтом Госкомгеологии об обмене опытом и сведениями. И тогдашнее руководство страны в лице президента Сооронбая Жээнбекова не смутил тот факт, что многие сведения в геологии относятся к категории стратегически важной/секретной информации.

Сегодня среди экспертов, которых часто публикуют в масс-медиа Кыргызстана, преобладают "кадровые нпошники", эксперты по широкому спектру вопросов. Однако они избегают вопросов о точных цифрах и конкретных формулировках. В своих работах, они оперируют данными из собственных опросов, для чего создано несколько компаний, таких как "Эл пикири" (Мнение людей). Либо эти исследования заказываются Национальному статистическому комитету. Однако интерпретация проводится самостоятельно и в нужном для себя ключе. Так как государство уступает в плане частоты опросов и их масштабов, то данные прозападных структур берутся за истину последней инстанции. Что и становится одним из факторов давления на власти Кыргызстана на всех уровнях. К несчастью, отбиваться структурам почти нечем. Потому как вся статистика – не отредактированная, по всем совместным программам в первую очередь попадает заказчикам – неправительственным организациям. А у них имеется четкая ориентация по направлениям деятельности. Правда, это касается небольших НПО/НКО. Среди них в Кыргызстане имеются и "монстры", такие, как Коалиция НПО "За мир и справедливость". Это уже местная форма бизнеса, чтобы получать как можно больше заказов – грантов от своих западных хозяев. В их реализации можно использовать как разовых сотрудников, так и своих постоянных. Из последних и начинают готовить своих экспертов.

Есть еще один хитрый путь и простой – это проведение различного рода круглых столов и конференций. Всем участникам заранее высылаются деньги и задания. По приезду на мероприятие, они получают свой гонорар. Обычно не более 10 тысяч долларов. После чего, эти работы, которые нередко содержат и закрытую информацию, становятся уже собственностью организаторов. Это куда дешевле и проще, чем разворачивать свою сеть исследователей, присылать своих специалистов, чей труд оценивается куда выше. Но оперировать данными в публичных пространствах будут свои люди.

Для справки – сегодня в Кыргызстане не менее 20 тысяч различных НПО/НКО. Понятное дело, что часть из них существует лишь на бумаге. Либо в ней числятся лишь учредитель и его ближайшая родня. Но в них трудятся не менее 50 тысяч человек. Для сравнения, Дом правительства в Бишкеке во всех цветных революциях штурмовало не более 15 тысяч человек.

В итоге получается, что так называемое экспертное сообщество Запада формируется из коллаборационистов или кадровых сотрудников всех этих НПО/НКО. В прессе и на экранах мелькают кыргызстанцы, а их кураторы – сидят в тени. Настоящих специалистов среди них мало, но полно "говорящих голов", которые обязаны жестко держаться "курса партии". Эффект толпы создается и усиливается за счет прозападной прессы и армии интернет-ботов, которая тиражирует их каждое слово в социальных сетях. В итоге имеем постоянный информационный шум, через который правда, не всегда доходит до простых обывателей.