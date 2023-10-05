В Токмоке после капитального ремонта открыли новое здание ГКНБ КР

Сегодня, 5 октября 2023 года состоялось официальное открытие здания Токмокского городского отдела Управления ГКНБ КР по Чуйской области после капитального ремонта. Здание в торжественной обстановке открыто заместителем председателя кабинета министров КР – Председателем ГКНБ КР, генерал-лейтенантом Камчыбеком Ташиевым.

"На церемонии открытия приняли участие: полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Чуйской области Джумагазиев К.С., личный состав Управления и ветераны органов национальной безопасности Кыргызской Республики.

Новое здание соответствует всем современным требованиям и полностью оснащено необходимой техникой для эффективной работы сотрудников национальной безопасности. Генерал-лейтенант Ташиев К.К. поздравил сотрудников и отметил, что сотрудникам ГКНБ КР для выполнения своих служебных обязанностей и далее будут создаваться необходимые условия во всех областях и районах страны.

В своей речи председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев отметил о важности продолжения реализации мероприятий по искоренению коррупционных проявлений среди государственных служащих и пресечении деятельности ОПГ, которые перед законом ответят за каждое допущенное нарушение и в качестве примера упомянул о ликвидации Камчыбек Асанбека, который был ликвидирован 4 октября 2023 года при оказании сопротивления сотрудникам ГКНБ КР.

Председатель ГКНБ КР заявил о необходимости высокопрофессионального исполнения задач, поставленных президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, направленных на обеспечение безопасности и укреплении правопорядка в Кыргызской Республике".