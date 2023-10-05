В КР проверили маршрутки. Выписаны штрафы на 1,4 млн сомов

ГУОБДД МВД КР был проведен рейд на автотранспортные средства, перевозившие пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, рейдовое мероприятие в отношении общественного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по территории республик было проведено Отделом регулирования и лицензирования транспортной деятельности Главного управления безопасности дорожного движения.

"В ходе проверки соблюдения правил перевозки пассажиров, наличия лицензионных требований, незаконной и несанкционированной установки дополнительного оборудования, превышения скорости, технического состояния автомобиля, за выявленные недостатки составлено 780 протоколов о правонарушениях, где было наложены штрафы на общую сумму 1 410 000 сомов".