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В КР проверили маршрутки. Выписаны штрафы на 1,4 млн сомов

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ГУОБДД МВД КР был проведен рейд на автотранспортные средства, перевозившие пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, рейдовое мероприятие в отношении общественного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по территории республик было проведено Отделом регулирования и лицензирования транспортной деятельности Главного управления безопасности дорожного движения.

"В ходе проверки соблюдения правил перевозки пассажиров, наличия лицензионных требований, незаконной и несанкционированной установки дополнительного оборудования, превышения скорости, технического состояния автомобиля, за выявленные недостатки составлено 780 протоколов о правонарушениях, где было наложены штрафы на общую сумму 1 410 000 сомов".


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URL: https://www.vb.kg/432679
Теги:
штраф, Кыргызстан, ГУОБДД, такси
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