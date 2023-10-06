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В Ташкенте продают хищных птиц с зашитыми глазами

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В Узбекистане зафиксированы факты продажи хищных птиц, предположительно, соколов, с зашитыми глазами. Такая "методика" была принята в некоторых странах Востока в те времена, когда соколиная охота была традиционным развлечением, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на проект Ekolog.

"Экологи сообщают, что в открытой продаже появились хищные птицы с зашитыми глазами. Это крайняя степень жестокости, которую в наш век нельзя оправдать ничем. Птиц (предположительно, это соколы) продает некий гражданин, который не побоялся указать в объявлении свои адрес и номер телефона.

Зашивание глаз птицам – это жестокая методика арабской и некоторых среднеазиатских школ соколиной охоты, которой давно пора кануть в Лету. Птицам на время зашивали, или "запечатывали" глаза тонкой шелковой нитью. Первые дни хищник был абсолютно слеп и беззащитен, затем нить растягивалась, и сокол снова начинал видеть, вначале слабо и расплывчато, затем все четче. Спустя неделю самая злобная и гордая птица становилась абсолютно ручной и беспрекословно выполняла команды.

Такая интенсивная нагрузка и жесточайшая методика калечит птицу и может даже ее погубить, те, кто практикуют ее, подчеркивают приоритет охоты над птицей как таковой.

Нельзя допустить, чтобы такие бесчеловечные методики практиковались в наше время. Надеемся, что Ташкентское городское управление экологии привлечет к ответственности браконьера", - пишет издание.


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URL: https://www.vb.kg/432681
Теги:
Узбекистан
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