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На баланс Бишкека возвращен земельный участок стоимостью 13,9 млн сомов

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Прокуратурой Ленинского района города Бишкек проведена проверка по исполнению земельного законодательства Кыргызской Республики, в ходе которой установлено, что Ленинской районной администрацией мэрии Бишкека гражданину А.И. незаконно выдан земельный участок по улице Иманкулова (пересекает Магистраль) под строительство жилого дома, на основании которого был выдан государственный акт о праве частной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

В целях возврата государству незаконно выданного земельного участка районной прокуратурой внесено исковое заявление в судебные органы. По результатам рассмотрения исковые требования полностью удовлетворены во всех судебных инстанциях.

По результатам проверки в мэрию города Бишкек внесен акт прокурорского реагирования и земельный участок рыночной стоимостью 13 млн. 992 тыс. сомов принят в муниципальную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/432685
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Бишкек
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