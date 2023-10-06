Кыргызстан принимает участие в Варшавской конференции по правам человека

В эти дни в польской столице проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека – Варшавская конференция по человеческому измерению. Десятидневное мероприятие, которое проводится под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), собрало более тысячи участников.

"Варшавская конференция очень важна с точки зрения объединения усилий стран – участниц и партнеров ОБСЕ в целях соблюдения международных принципов прав человека, – сообщил Жанабиль Давлетбаев, заместитель исполнительного директора Международного делового совета, который представляет Кыргызстан. - На пленарных заседаниях обсуждается значимость верховенства права, свободы слова, соблюдения прав и свобод человека. Представители государств-участников выступают с различными заявлениями по темам, обозначенным в повестке".

В своем выступлении на открытии сессии министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подчеркнул, что Варшавская конференция продолжила лучшие традиции ОБСЕ, способствуя диалогу между представителями стран, должностными лицами ОБСЕ и активистами гражданского общества. В открытии конференции приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума.

Участникам предоставлена площадка, где они могут сообщить о своей деятельности в сфере защиты прав человека и поднять вопросы, которые, по их мнению, заслуживают внимания международного сообщества.

"Планируем принять участие в панельных дискуссиях о роли частного сектора в содействии соблюдению прав и свобод человека, значимости международных принципов свободы ассоциаций, свободы слова и доступа к информации – как основы для государственно-частного диалога, нацеленного на экономическое развитие страны. Также планируем обсудить важность развития предпринимательской деятельности как инструмента содействию соблюдения прав человека. Это создание рабочих мест, борьба с голодом, повышение благосостояния уязвимых слоев населения, обеспечение продовольственной безопасности, снижение миграционных процессов, содействие социальным проектам, помощи", – поделился замглавы МДС.

Напомним, ОБСЕ объединяет 57 государств-участников, включая европейские страны, а также США и Канаду. В рамках Варшавской конференции, которая продлится до 13 октября, запланированы восемь тематических пленарных заседаний, посвященных конкретным вопросам в области прав человека, основных свобод и демократических институтов.