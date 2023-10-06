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В Бишкеке пройдет молодёжное первенство мира по самбо

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с 6 по 8 октября пройдет молодёжное первенство мира по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо.

По ее данным, соревнования пройдут в 37 весовых категориях по спортивному и боевому самбо.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Армении, Азербайджана, Болгарии, Боливии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Колумбии, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Румынии, Сербии, Туркменистана, Узбекистана. Спортсмены из России, Беларуси и Франции, в соответствии с решением Исполкома ФИАС, выступят в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:

Юниорки: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

Юниоры: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

Боевое самбо (юниоры): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

Девушки: 47 кг, 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

Юноши: 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.

"Национальная федерация самбо Кыргызстана продолжает проводить крупные международные турниры на территории Республики: в прошлом году Чемпионат мира принял Бишкек, а в августе этого года на берегу Иссык-Куля, в городе Чолпон-Ата, состоялся Кубок мира. Приятно видеть, как растет внимание к нашему виду спорта со стороны государства, а вместе с ним – уровень профессионального мастерства самбистов.

Зачастую именно на молодежном первенстве мира загораются новые звезды. Молодые самбисты получают возможность продемонстрировать свои лучшие качества и громко заявить о себе. Думаю, предстоящий турнир не будет исключением, и в этот раз зрители также станут свидетелями восхождения на пьедестал самбистов из далеких стран мира, которые в будущем смогут составить высокую конкуренцию традиционным фаворитам соревнований", – отметил президент ФИАС Василий Шестаков.


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URL: https://www.vb.kg/432697
Теги:
молодежь, первенство, самбо, Бишкек
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