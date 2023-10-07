В Бишкеке при поддержке Российско-Кыргызского фонда открыли кардиоцентр

При поддержке Российско-Кыргызского фонда развития в Кыргызстане состоялось долгожданное открытие современного кардиологического и кардиохирургического научно-клинического центра "Бишкек-Кардио" для детей и взрослых.

Современная клиника рассчитана на двадцать пациентов, в ней будут работать более 80 специалистов высочайшего, без преувеличения, мирового уровня. Накануне открытия, 2-5 октября, ведущие кардиохирурги Турции, доцент Эрман Чилсал и профессор Жансаран Танидир провели пять консультаций и эндоваскулярных операций детям с врожденными пороками сердца.

-В центре будет акцентироваться внимание на диагностике, лечении и, конечно, на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, от которых в нашей стране, по данным Минздрава, ежегодно умирает шестнадцать с половиной тысяч кыргызстанцев. А структуре общей смертности смертность от этих болезней составляет 52 процента. Это катастрофически много. Но, возможно, что многих можно было бы спасти, не допустить на ранних стадиях развития заболеваний и даже вообще предупредить их появление, - сказал в интервью vb.kg врач-кардиолог и учредитель научно-клинического центра "Бишкек-Кардио" Данияр Аматов. - Мы хотим помочь нашим людям улучшить состояние их здоровья, продлить жизнь, причем полноценную, качественную. А в перспективе совершенствовать технологии для оказания квалифицированной кардиологической помощи. Сегодня они постоянно обновляются. Центр оснащен современным оборудованием, но в мире уже есть наисовременнейшие технологии, которые до нас еще пока не дошли. Кардиология требует постоянного обновления, обучения и совершенствования.

Как сообщила медиаэксперт Елена Баялинова, открытие такого центра стало настоящим событием в нашей стране и, в частности, в здравоохранении. На торжестве присутствовали глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков, ведущие кардиологи и кардиохирурги страны, организаторы здравоохранения. В своем пожелании коллективу центра доктор медицинских наук, профессор Талантбек Батыралиев сказал: "Пусть таких больниц будет больше и пусть будет здоровая конкуренция, чтобы у наших больных был выбор, где и у кого лечиться".

- Основная наша цель – избавить, уберечь наших пациентов от затратных поездок на лечение за границу, - отметил кардиохирург Мустафа Унал из кардиологической клиники "Бикард". - Чем будет больше таких центров в кардиологии, тем лучше будет выявляемость больных, нуждающихся в лечении. Работы хватит всем. Причем, смею заверить, качество диагностики, лечения, в том числе оперативное, в наших центрах вообще ничем не уступает зарубежному. Скажу, что мы даже больше внимания уделяем своим больным.

- Должна быть, конечно, еще и государственная поддержка нашим соотечественникам с такими заболеваниями, - подчеркнул главный врач НКЦ "Бишкек-Кардио" Жалил Шейшенов. – Поддержка необходима в плане квотирования, финансирования части средств, которые уходят на оказываемые им высокотехнологичные услуги. Рабочий медицинский инвентарь, одноразовые расходные материалы приобретаются в фирмах дальнего зарубежья - в США и европейских странах и стоят недешево. Если это будет сделано, то и результаты не замедлят сказаться, они напрямую повлияют на показатели заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кыргызстане.