В Бишкеке подготовили тренеров для мониторинга прав человека

В Бишкеке в рамках проекта "Мониторинг юстиции – усиление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане", финансируемом Европейским Союзом, проведён трехдневный тренинг для тренеров с участием гражданского общества, среди которых – представители региональных ОГО, правозащитники и юристы. Об этом сообщают организаторы.

Основная цель тренинга – расширение возможностей гражданского общества в вопросе мониторинга сектора правосудия через овладение современными инструментами защиты прав человека с упором на гендерное равенство, экологическую безопасность и защиту персональных данных.

В результате проведения тренинга сформирована группа тренеров для обучения групп по международным конвенциям в области защиты прав человека и распространению соответствующих навыков и знаний в регионах. Региональные тренинги будут проводиться в 7 регионах страны, по два двухдневных тренинга в каждом регионе, всего предлагается 14 тренингов для групп по 25-30 участников онлайн и офлайн. Тренинги послужат для расширения возможностей сети юридических клиник, адвокатских организаций и других учреждений, предоставляющих юридические услуги и помощь по индивидуальным вопросам и групповым правам.

Тренинг провели международные эксперты по правам человека Фонда имени Макса Планка за международный мир и верховенство права, национальные эксперты и юристы. Группа экспертов подготовила материалы, руководства, презентации для использования и распространения на последующих мероприятиях. Материалы разработаны по нескольким направлениям с учётом доступности для более широкой аудитории и будут состоять из следующих тематических линий:о формах и степени участия общественности в обсуждении, разработке и принятии законов, нормативных актов и других мер на основе предварительных исследований и оценок потребностей, и по мониторингу законодательных реформ, взаимодействию гражданского общества с другими заинтересованными сторонами (включая юристов, политиков и органы государственной власти) и адвокации и/или повышению осведомлённости о необходимости данных реформ.

Участники тренинга получили знания, опыт, информационную и методическую поддержку в их деятельности по защите прав человека с упором на гендерное равенство, экологическую безопасность и защиту персональных данных, в частности в проведении общественных экологических экспертиз, контроля и мониторинга, участии в обсуждении проектов нормативных актов.В результате обученные группы смогут сделать свою деятельность более эффективной, будут выступать как равный партнёр во взаимодействии с государством, бизнесом, экспертами, другими институтами гражданского общества. Гражданское общество будет способно проводить мониторинг правоприменения групповых гендерных и экологических прав человека, а также предоставлять компетентные, адекватные и целесообразные рекомендации для органов, разрабатывающих правовую повестку.