В Бишкеке обсудили вопрос обеспечения углем горожан в зимний период

Сегодня, 6 октября 2023 года на площадке Службы антимонопольного регулирования состоялось совещание по обеспечению населения города углем на зимний период. В заседании приняли участие заместители акимов 4 районов мэрии Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Антимонополии.

"В рамках реализации постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 апреля 2023 года № 220 "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/2024 г.г обсуждены вопросы сохранения стабильной цены на уголь "Кара-Кече" и доставки его населению без посредников. Уголь "Кара-Кече" реализуется на угольных базах государственного предприятия "Кыргызкомур"

С 7 октября 2023 года "Кара-Кече" появится в продаже на угольной базе, расположенной на улице Дэн Сяопина, 306 по цене 4700 сомов за тонну. В ближайшие дни ожидается открытие еще 4 угольных баз".