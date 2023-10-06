Айпери Медет кызы завоевала золото по борьбе на Азиатских играх

Член сборной Кыргызстана по женской борьбе Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль на Азиатских играх в Китае.

Медет кызы выступает в весовой категории до 76 кг.

Кыргызстанка в первой схватке на стадии 1/8 финала победила представительницу Китая, а затем досрочно одолела вьетнамку. В полуфинале досрочно победила спортсменку из Китайского Тайбэя и вышла в финал.

В финале Медет кызы встретилась со спортсменкой из Казахстана Жамилей Бакбергеновой и в упорной борьбе одолела ее со счетом 7:4.

Источник: Кабар