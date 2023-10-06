Замирбек Базарбеков: "Новая эпоха - новые пути" объединит профессионалов

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков сегодня, 6 октября 2023 года, принял участие в работе Выездного заседания Всемирного форума "Новая эпоха – новые пути", организатором которого выступила Международная организация евразийского сотрудничества в партнерстве с Советом адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики и Группой компаний "Диктатура Закона".

"Радует, что первое рабочее выездное заседание в рамках деятельности Всемирного Форума проходит в столице Кыргызской Республики - городе Бишкек.

Также хочется отметить выбранный формат партнерства, который нацелен на объединение представителей и профессионалов самых разных областей и сфер: международных организаций, общественных объединений, органов власти, бизнеса, сферы культуры, искусства, науки и религии.

Несомненно, такой формат позволит обсуждать и рассматривать проблемы с разных точек зрения и находить более эффективные пути их решения. Кроме того, такой подход поможет Форуму стать одной из эффективных площадок для открытого содержательного диалога, качественного обсуждения возникающих вопросов, где его участники смогут активно обмениваться прогрессивными идеями, накопленным опытом, знаниями, вырабатывать новые тенденции, расширять свои профессиональные горизонты. Уверен, что с таким подходом Форум внесет свой вклад в построение безопасного, устойчивого и процветающего общего будущего", - сказал в своей приветственной речи Замирбек Базарбеков.

Также председателем было отмечено о необходимости объединить усилия, осуществлять постоянный и конструктивный диалог и стремиться к созданию атмосферы подлинного сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения.

В мероприятии приняли участие представители официальных органов власти, международных организаций, бизнес и деловых сообществ, практикующие юристы, политические, общественные и научные деятели, представители традиционных религий.