Марлен Маматалиев: Евразийская интеграция дает КР огромные возможности

Евразийская интеграция дает Кыргызстану огромные возможности. Об этом, выступая на проходящем в Бишкеке международном форуме "Новая эпоха - новые пути", заявил депутат парламента КР Марлен Маматалиев.

"Евразийская интеграция дает огромные возможности Кыргызстану в плане развития экономики и улучшения благосостояния населения. Это и расширение рынков сбыта, и упрощение торговли, и получение иностранных инвестиций, и развитие инфраструктуры, и сотрудничество в области науки и образования, и многое другое", - сказал Маматалиев.

Он добавил, что использование совместного рынка позволит стимулировать инновации, которые повлияют на развитие экономики и создание рабочих мест.