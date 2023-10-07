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Марлен Маматалиев: Евразийская интеграция дает КР огромные возможности

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- Светлана Лаптева
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Евразийская интеграция дает Кыргызстану огромные возможности. Об этом, выступая на проходящем в Бишкеке международном форуме "Новая эпоха - новые пути", заявил депутат парламента КР Марлен Маматалиев.

"Евразийская интеграция дает огромные возможности Кыргызстану в плане развития экономики и улучшения благосостояния населения. Это и расширение рынков сбыта, и упрощение торговли, и получение иностранных инвестиций, и развитие инфраструктуры, и сотрудничество в области науки и образования, и многое другое", - сказал Маматалиев.

Он добавил, что использование совместного рынка позволит стимулировать инновации, которые повлияют на развитие экономики и создание рабочих мест.


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URL: https://www.vb.kg/432715
Теги:
Россия, евразийство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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