Международный аэропорт "Манас" поздравил ветеранов авиации с праздником

В честь 90-летнего юбилея Гражданской авиации, ОАО "МАМ" наградил почетных сотрудников и ветеранов авиации с праздником и вручил почетных значки, грамоты и денежные подарки. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "МАМ".

"За последний год в жизни Международного аэропорта "Манас" и Государственного агентства Гражданской авиации произошло множество положительных изменений. В первую очередь стоит отметить, что в этом году был успешно пройден аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что открывает путь к выходу из "черного списка" Евросоюза и это является важным подтверждением того, что аэропорт и Государственное агентство Гражданской авиации соответствуют международным стандартам безопасности и качества в авиации. Еще одно не менее важное событие – это покупка 2х собственных самолетов за свой счет, которые будут обслуживать внутренние рейсы, и за счет чего удастся снизить стоимость авиабилетов. Владение собственным авиапарком поможет обеспечить более гибкий график рейсов в южные регионы республики.

Также, за весьма долгое время, при поддержке президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова, в городе Каракол началось строительство нового аэропорта, с расширением взлетно-посадочной полосы, строительство аэропортов также началось в Таласе, Нарыне, и в Тамчы на Иссык-Куле. В Международном аэропорту "Ош" установлена уникальная Инструментальная система посадки (ILS). ILS - это высокоточная радионавигационная система, которая помогает пилотам осуществлять посадку в сложных метеорологических условиях. Это улучшает безопасность посадки и расширяет возможности авиакомпаний для осуществления рейсов в различных погодных условиях.

Дополнительно, обновляется техническая база и открываются новые рейсы, что окажет значительное влияние на авиационную инфраструктуру страны и положительно воздействует на авиационную индустрию Кыргызстана в целом".