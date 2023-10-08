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Путин, Мирзиёев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан

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Президент РФ Владимир Путин совместно с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны, сообщает ТАСС.

Лидеры выслушали доклады главы "Газпрома" Алексея Миллера, министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова и министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, после чего каждый президент сказал: "Разрешаю". "Газ подан, давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно", - доложили со станции. После этого Путин поздравил Мирзиёева и Токаева с успешным запуском, они обменялись рукопожатиями.

Как отметил в своем докладе Миллер, подключившийся к церемонии из центрального офиса "Газпрома" в Петербурге, это событие - важное и знаковое для газовой отрасли. "Сегодня мы даем новую жизнь системе магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр". Впервые российский газ будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме", - сказал глава "Газпрома". Он напомнил, что соответствующие контракты были подписаны в июне, после чего стороны сразу приступили к интенсивной работе. "Комплекс работ выполнен в максимально короткие сроки - 3,5 месяца", - подчеркнул Миллер. Он поблагодарил всех причастных за участие в этой работе. "Мы и дальше продолжим развивать наше долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере", - заключил Миллер. Пользуясь случаем, он также поздравил Путина с днем рождения.

Путин ранее обращал внимание на то, что никогда прежде в направлении Средней Азии газ российского производства не направлялся. Теперь газ из РФ будет поступать в Узбекистан транзитом через Казахстан, при этом часть его будет подаваться и в Казахстан. По словам президента России, это взаимовыгодный проект, который призван укреплять энергетическую безопасность всего региона.

Поставки российского газа организованы по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр". Для этого на территории Казахстана задействованы газопроводы "Средняя Азия - Центр IV" и "Средняя Азия - Центр V", отмечается в сообщении "Газпрома". Система магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр" проходит через территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России.

"Для создания выделенного маршрута специалисты национальных газовых компаний Казахстана и Узбекистана в сжатые сроки при содействии специалистов "Газпрома" выполнили диагностические и ремонтно-восстановительные работы на газотранспортных объектах, построили новую газовую инфраструктуру. На территории России "Газпром" провел техническое перевооружение приграничной газоизмерительной станции, расположенной в Саратовской области рядом с компрессорной станцией "Александров Гай", - подчеркнули в российском холдинге. Итогом работы стали модернизация и улучшение технических параметров газотранспортных систем Казахстана и Узбекистана и обеспечение возможности поставки газа из России в Узбекистан.


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URL: https://www.vb.kg/432725
Теги:
газ, Казахстан, Россия, Узбекистан
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