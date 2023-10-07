В странах ЦА вербуют наемников?

В Таджикистане с его десятимиллионным населением средняя месячная зарплата едва переваливает за отметку 10 тысяч рублей. На выручку южной соседке уже многие годы приходит Россия – на её объектах работает почти треть трудоспособного населения Таджикистана, перечисления трудовых мигрантов формируют 50 процентов ВВП среднеазиатской республики.

Но в последнее время появились признаки того, что пополнению таджикского бюджета хочет способствовать ещё одна бывшая советская республика – Украина. Из достоверных источников стало известно, что украинское посольство в Душанбе имеет целью завербовать тысячи молодых таджикских мужчин для участия в военных действиях в Донбассе. Желающим обещано приличное по местным меркам вознаграждение в иностранной валюте, пишут СМИ .

Сведенья вызывают доверие, учитывая, что ровно год назад, осенью 2022 года украинская дипмиссия в Душанбе уже пыталась набирать наёмников в так называемый Интернациональный легион – соответствующее объявление было размещено в социальной сети. Данный факт вызвал серьёзную критику со стороны официальных властей Таджикистана, напомнивших своим соотечественникам (и заодно Киеву), что статья 401 УК республики предусматривает за наёмничество тюремный срок от 12 до 20 лет. После этого объявление исчезло.

Но три месяца безуспешного и кровавого "контрнаступа" сделали своё дело – режим Зеленского почти исчерпал людские резервы своей страны. И теперь желает к полумиллиону погибших и покалеченных украинцев добавить ещё и таджиков. Ставка, судя по всему, будет делаться на депортированных из России или совершивших там правонарушения молодых мужчин 27-35 лет. Кроме затаённой злобы на русских, претендент на бесславную смерть в украинских степях должен иметь опыт армейской службы и водительские права. Остальное за него сделают работники украинских Центров комплектования (военкоматов), замаскированные под сотрудников международных структур: встретят, разместят, выдадут форму и небольшой аванс, а потом отправят на короткое обучение в Германию, Польшу, Румынию, Францию или Италию. Чтобы молодой доверчивый таджик охотнее заглотил наживку, ему пообещают вид на жительство в ЕС после полугода боёв. Наёмникам – в зависимости от квалификации – предполагается выплачивать от 400 до 3000 долларов в месяц.

Сразу стоит оговориться: своих обещаний иноземным "солдатам удачи" Киев, как правило, не выполняет. Именно в эти дни в Польше разгорается скандал, связанный с отказом Украины выплачивать пособия семьям погибших польских наёмников. Журналистские расследования показали, что до сих пор ни одной (!) польской семье не была предоставлена компенсация по потере кормильца. А на украинской земле сложили голову или пропали без вести уже сотни поляков.

Прошлогодняя попытка украинских дипломатов заманить молодых таджиков в свои смертельные сети показывает, что погибать за пронацистский режим в странах Центральной Азии охотников не много. Однако на этот раз дипработники намерены действовать нахальнее: в качестве главного аргумента им рекомендовано приводить эпизод, который имел место 15 октября 2022 года, когда двое таджиков-мигрантов из пулемёта расстреляли на полигоне 11 мобилизованных военнослужащих ВС РФ. Эту трагедию Киев хочет выдать за доказательство "стойкой неприязни" таджиков к "имперской и колониальной" России. Не скрывается и ещё одна цель задуманной вербовочной акции: крепко подпортить добрососедские отношения Москвы и Душанбе.

Думается, у украинских вербовщиков снова ничего не выйдет, здравый смысл возобладает и на этот раз. Зачем трудолюбивому и здоровому таджику погибать или терять руки-ноги за какие-то сомнительные и не очень понятные бандеровские идеалы? Сопоставимую сумму он спокойно заработает в России, при этом сохранит здоровье и материально поможет свой семье.

На востоке живёт мудрый народ, он умеет отличать истинное от фальшивки – пусть даже и завёрнутое в красивый жёлто-голубой фантик.