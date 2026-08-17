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На пике Корумду обнаружили предполагаемые тела трех иностранных альпинистов

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На склоне пика Корумду обнаружены объекты, которые с высокой вероятностью могут оказаться телами трех пропавших иностранных альпинистов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель поисково-спасательной группы Александр Смирнов.

По его словам, утром 16 августа дрон обследовал место схода снежно-каменной массы. При изучении записей рядом с вещами, найденными ранее, спасатели заметили ботинки в кошках, части снаряжения и одежды, а также очертания, которые могут быть телами людей.

"Сказать это наверняка можно будет только после спуска, тогда же станет возможным и опознание. До этого момента мы не будем называть ни имен, ни каких-либо подробностей. Семьи обо всем знают", - сообщил Смирнов.

Он отметил, что обнаруженные на склоне объекты соединены веревкой. Это дает основания полагать, что альпинисты шли в одной связке. Ниже по склону за время поисков были обнаружены вещи всех троих.

По словам руководителя группы, на гребне на высоте около 5 400 метров видна зона свежего отрыва. К ней сходятся расчетные линии возможного падения, построенные поисковой группой с учетом мест обнаружения вещей. От этой зоны вниз ведет след к месту последней находки.

При этом Смирнов подчеркнул, что обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Из-за ухудшения погоды лагерь спасателей сворачивают. Специалистам предстоит изучить весь отснятый материал и подготовить операцию по спуску. Место остается опасным из-за схода камней и снега, поэтому решение о дальнейших действиях будет приниматься с учетом безопасности спасателей.

"Мы не успели к живым, но благодаря вам ребята не остались ненайденными", - написал Смирнов, поблагодарив спасателей МЧС Кыргызстана, операторов дрона, местных жителей и добровольцев.

Напомним, граждане Беларуси Максим Полянский и Николай Свиридов, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов 2 августа отправились на пик Корумду. Они планировали начать спуск 4 августа, однако в установленное время не вышли на связь, после чего начались поиски.


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URL: https://www.vb.kg/460920
Теги:
Алайский район, альпинизм, Беларусь, Литва, Ошская область, поиски
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