Кардиохирурги Кыргызстана вернули к жизни пациентку вопреки всему

В Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов успешно проведена сложная кардиохирургическая операция пациентке с крайне высоким операционным риском.

"37-летняя женщина поступила к нам в крайне тяжелом состоянии с сочетанием нескольких жизнеугрожающих патологий. У нее был диагностирован инфекционный эндокардит трикуспидального клапана - это тяжёлое воспалительное заболевание внутренней оболочки сердца, при котором инфекция поражает трикуспидальный (трёхстворчатый) клапан. А большой объем тромботических масс нарушал гемодинамику, - пояснил в интервью VB.KG анестезиолог-реаниматолог НИИ хирургии и трансплантации органов Кыргызстана Эмирлан Кубанычбеков. – В придачу у нее было еще несколько серьезных заболеваний - сепсис, дыхательная недостаточность II степени, хроническая болезнь почек V стадии (терминальная стадия). Молодая женщина находилась на постоянном программном гемодиализе. Кроме того, были диагностированы ренальная анемия тяжелой степени, вторичный гиперпаратиреоз и выраженная анасарка, то есть тяжелая форма отечного синдрома. Из-за чего она не могла дышать и стоять.

Редчайшая ситуация в медицине, когда у пациента несколько заболеваний, образно говоря, по степени тяжести конкурируют между собой и каждое протекает настолько серьезно, что его следует рассматривать как основное. А вместе они создают неблагоприятный фон, который ограничивает резервы человека. И, соответственно, когда речь идет об операции, которая всегда является стрессом, переносимость хирургического вмешательства резко снижается.

Но неизбежность операции была очевидной. И действовать надо было незамедлительно. Жизнь женщины могла оборваться в любую минуту, однако была велика вероятность, что пациентка умрет на операционном столе. В международной научной медицинской литературе не говорится ни об одном подобном случае, как проводить такую операцию. Несмотря на тяжесть состояния пациента и крайне высокий операционный риск, после проведения мультидисциплинарного консилиума было принято решение о хирургическом лечении.

Конечно, по словам врачей, они переживали, выдержит ли его их пациентка. Но иного выхода и не было, была все-таки какая-то внутренняя уверенность, что справятся, сделают все возможное, чтобы подарить женщине единственный шанс на жизнь. Интуиция их не подвела.

Команда врачей - кардиохирурги Жаныбек Гайбылдаев, Абдикалил уулу Эдил, Аюпбек Жоробаев провела удаление тромботических масс с трикуспидального клапана – это сложная хирургическая процедура, которую проводят в случаях, когда тромбы нарушают работу клапана и вызывают серьёзные осложнения, что и произошло в этом случае. А затем заменили трикуспидальный клапан на искусственный биологический протез.

Как известно, большая хирургия и, в частности, такая обширная операция - это в некотором роде агрессия, и тут важен профессионализм анестезиолога, насколько он в состоянии "защитить" пациента от нее, тем более с несколькими сложными сопутствующими заболеваниями. Анестезиолог-реаниматолог Эмирлан Кубанычбеков, взвесив все риски, обеспечил максимально возможно гладкое течение операционного и послеоперационного периодов. Интраоперационно и в послеоперационном периоде проводились гемодиализ и ультрафильтрация, что позволило контролировать водно-электролитный баланс, объем жидкости и гемодинамику.

Благодаря комплексному хирургическому, анестезиолого-реанимационному и нефрологическому сопровождению, слаженной работе операционной бригады состояние пациентки удалось стабилизировать - от критического до стабильного и удовлетворительного, создав условия для дальнейшего лечения и восстановления.

Как отметил Жаныбек Гайбылдаев, в медицине, а в кардиохирургии особенно, сегодня важен персонализированный подход, когда тактика лечения выбирается с учетом всех особенностей пациента, включая сопутствующие заболевания.

Свое спасение женщина считает не иначе как чудом. Можно сказать и так, поскольку все могло закончиться печально. Но сотворили это чудо талант, профессионализм и командный дух операционной бригады кардиохирургов, анестезиолога-реаниматолога и операционных сестер НИИ хирургии сердца и трансплантации органов нашей страны. Эта операция стала поистине и примером исполнения профессионального долга, когда в нестандартной ситуации бишкекские врачи взяли на себя ответственность и спасли жизнь человеку, когда, казалось бы, шансов уже не было.

В жизни женщины начался новый этап. Но ей еще предстоит трансплантация почки. И молодая женщина надеется, что и эта операция пройдет успешно.