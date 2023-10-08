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Белый дом отверг обвинения о спонсировании атаки на Израиль

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Администрация США отвергает претензии о финансировании атаки на Израиль, подчеркивает, что размороженные в рамках сделки по обмену заключенными активы Ирана можно тратить только на еду и медикаменты, заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Об этом сообщает РИА новости.

"Ни цента (средств США - ред.) не было потрачено. Они (размороженные средства - ред.) не идут правительству Ирана. Их можно тратить только на определенные товары гуманитарного характера такие, как еда и медикаменты", - написал Бейтс в соцсети Х.

Так он ответил сенатору-республиканцу Рику Скотту, который заявил, что администрация спонсировала атаку разморозкой средств для Ирана.

Бейтс со своей стороны подчеркнул, что обе партии должны быть едины в поддержке Израиля. А обвинения назвал "бесстыдной ложью".

Ранее о том, что администрация Джо Байдена спонсировала атаку ХАМАС заявил и бывший президент США Дональд Трамп.

Тегеран в рамках сделки с США по обмену заключенными, состоявшейся в сентябре, получил доступ к замороженным активам в 6 миллиардов долларов, которые были переведены на счета иранских банков в Катаре. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.


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URL: https://www.vb.kg/432734
Теги:
Израиль, Палестина, США
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