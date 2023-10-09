Израиль официально объявил войну Палестине

Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны, сообщила канцелярия премьера страны.

"Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства. Война, навязанная Государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 6:00", - говорится в заявлении.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2048 человек получили ранения.

Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.

Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 313 человек и почти две тысячи пострадали.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

Источник: РИА новости