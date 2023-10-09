За неделю в КР 1387 автомобилей были водворены на штрафстоянку

С 2 октября по 8 октября 2023 года ГУОБДД МВД КР по предварительным данным было выявлено 18 787 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

из них:

- 200 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

- 221 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

- 31 незаконное затемнение стекол автомобиля;

- 926 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-2 549 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-4 случаев Автохулиганство;

- 4 572 случая превышения скоростного режима;

- 3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

- кроме того, 700 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1387 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.