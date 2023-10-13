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В Бишкеке отметят 30-летие Кыргызско-Российского Славянского университета

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- Светлана Лаптева
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"Славянский больше чем университет!". Под таким лозунгом 11-13-го октября 2023 года в Бишкеке пройдут торжества, посвященные 30-летию Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.

Целью проводимых юбилейных мероприятий станет раскрытие результатов деятельности Университета, созданного решением Правительств Кыргызстана и России в 1993 году, за 30-летнюю историю его существования и определение перспектив его развития.

В праздновании 30-летия университета примут участие представители государственных органов власти Кыргызской Республики и Российской Федерации, Министерства образования и науки Кыргызстана и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, руководители и студенты вузов-партнеров и Славянских университетов, ветераны КРСУ.

Как сообщает пресс-служба КРСУ, торжественные мероприятия начнутся 11 октября в 12.30 с открытия на площади перед главным корпусом КРСУ выставки "Славянский больше чем университет" и презентации работ в рамках конкурса концепт-дизайна будущего университетского кампуса.

Затем состоится премьерный показ фильма об истории КРСУ имени Ельцина "30 лет по пути созидания" и презентация информационного издания "Славянский больше чем университет".

12 октября участники соберутся на панельной дискуссии "Славянский университет 2050: перспективы и приоритеты", проведут Международную научно-практическую конференцию "Российско-национальные университеты – мост интеграции образования и науки стран СНГ". В этот же день состоится торжественное вручение сотрудникам КРСУ ведомственных наград Министерства образования и науки Кыргызской Республики и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Важным событием юбилейных мероприятий станет проведение Кыргызско-российского студенческого медиафорума, на котором планируется открытие на базе КРСУ регионального студенческого медиацентра.


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URL: https://www.vb.kg/432750
Теги:
Бишкек, КРСУ
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