Погода
$ 88.82 - 88.97
€ 93.44 - 94.44

В Бишкекском троллейбусном управлении прошла встреча с водителями

280  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекское троллейбусное управление провело встречу c водителями троллейбусов совместно с сотрудниками ОТН УПСМ по ГУВД города Бишкек и представителями страховой компании ЗАО "Дордой". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На встрече сотрудники УПСМ провели брифинг по вопросам предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей троллейбусов и соблюдения правил дорожного движения.

Кроме того, представители страховой компании "Дордой" разъяснили водителям о страховании от непредвиденных расходов в случае ДТП.

На собрании директор МП БТУ Талант Капаров презентовал отчёт деятельности предприятия за последние 6 месяцев, были обсуждены вопросы о дальнейших планах с коллективом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432753
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  