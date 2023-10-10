В Бишкекском троллейбусном управлении прошла встреча с водителями

Бишкекское троллейбусное управление провело встречу c водителями троллейбусов совместно с сотрудниками ОТН УПСМ по ГУВД города Бишкек и представителями страховой компании ЗАО "Дордой". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На встрече сотрудники УПСМ провели брифинг по вопросам предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей троллейбусов и соблюдения правил дорожного движения.

Кроме того, представители страховой компании "Дордой" разъяснили водителям о страховании от непредвиденных расходов в случае ДТП.

На собрании директор МП БТУ Талант Капаров презентовал отчёт деятельности предприятия за последние 6 месяцев, были обсуждены вопросы о дальнейших планах с коллективом.