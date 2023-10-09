В Кыргызстане стартовали учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" (фото)

В Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс" состоялась торжественная церемония открытия активной фазы совместного учения с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

Заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов на церемонии открытия совместного учения сказал: "Сегодня мы приступаем к завершающему этапу оперативно-стратегического учения Коллективных сил ОДКБ "Боевое братство-2023", запланированные с учетом реалий складывающейся мировой обстановки. Перед нами стоят важные задачи по совершенствованию военной составляющей Организации и наращиванию ее потенциала в целях всестороннего развития государств-членов ОДКБ".

Он также отметил, что совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2023", которому сегодня мы даем старт, нацелено, прежде всего, на совместную оперативную и боевую подготовку подразделений выделенных в состав Коллективных миротворческих сил государств-членов Организации. Благодаря учениям миротворческой направленности, личный состав вооруженных сил наших братских государств совершенствует свою полевую выучку и приобретает необходимый практический опыт ведения миротворческих операций.

На церемонии открытия учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сказал: "Обладание эффективным инструментом примирения конфликтующих сторон, восстановления нормальной жизни является важной составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ. На сегодняшний день государства – члены ОДКБ имеют более чем 25 летний опыт миротворчества в разных уголках мира. В 2022 году Миротворческие силы ОДКБ практически были применены в Республике Казахстан. Результат миротворческой операции получил высокую оценку руководства Республики Казахстан и государств – членов ОДКБ. Дальнейшее совершенствование состава Миротворческих сил ОДКБ и их подготовка к выполнению задач по предназначению является наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности Организации в ближайшие годы".

Генерал-полковник Анатолий Сидоров сказал: "В учении принимают участие подразделения прославленной 8 гвардейской мотострелковой Режицкой ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени И.В.Панфилова, которая в 1941 году формировалась гражданами Киргизской и Казахской ССР и отличилась в боях под Москвой; одной из первых в Красной Армии получила почетное наименование "Гвардейская". Сохранение воинских традиций, почитание памяти предшественников является самым ярким примером того, что все мы, наши народы, вместе не на словах, а на деле стояли и стоим в едином боевом строю".

Основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава Миротворческих подразделений ОДКБ, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

В ходе учения в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне – проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи.

Практические действия предусматривают выполнение Коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС, МВД, ГКНБ государств – членов ОДКБ отработку учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении "заложников" и оказании гуманитарной помощи.

Под общим руководством первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковника Артура Темирова в учении принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Всего на учение привлечено около 1500 военнослужащих, более 200 единиц специальной, бронетанковой и автомобильной техники, военно-транспортная, истребительная и армейская авиация, беспилотная авиация и боевые катера.