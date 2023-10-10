В Узбекистане снимут сразу несколько российских блокбастеров

Семейное кино в жанре сказочного роуд-муви, картина об Олимпиаде-80, а также историческая драма о боксере, который участвовал в подпольных боях в одном из самых страшных концлагерей фашистов. Таковы съемочные планы в Узбекистане у российских кинематографистов на ближайшее время, сообщает ВЭС24.

По информации "Роскино", киностудия "Лендок" и Агентство кинематографии Узбекистана готовят совместный проект "Волшебный кувшин" – семейное кино в жанре сказочного роуд-муви, производство планируется в 2024 году. Снимать его будут в Бухаре.

Как сообщает Podrobno.uz, также в числе российских фильмов, часть съемок которых будет проходить в Узбекистане, – проект об Олимпиаде-80 "Игры", драма "Ринг за колючей проволокой" о великом боксере и хирурге Андрее Борзенко. Режиссер Алексей Учитель планирует снимать фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче и один из эпизодов будет сниматься в Узбекистане.