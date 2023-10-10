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В Узбекистане снимут сразу несколько российских блокбастеров

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Семейное кино в жанре сказочного роуд-муви, картина об Олимпиаде-80, а также историческая драма о боксере, который участвовал в подпольных боях в одном из самых страшных концлагерей фашистов. Таковы съемочные планы в Узбекистане у российских кинематографистов на ближайшее время, сообщает ВЭС24.

По информации "Роскино", киностудия "Лендок" и Агентство кинематографии Узбекистана готовят совместный проект "Волшебный кувшин" – семейное кино в жанре сказочного роуд-муви, производство планируется в 2024 году. Снимать его будут в Бухаре.

Как сообщает Podrobno.uz, также в числе российских фильмов, часть съемок которых будет проходить в Узбекистане, – проект об Олимпиаде-80 "Игры", драма "Ринг за колючей проволокой" о великом боксере и хирурге Андрее Борзенко. Режиссер Алексей Учитель планирует снимать фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче и один из эпизодов будет сниматься в Узбекистане.


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URL: https://www.vb.kg/432757
Теги:
кино, Россия, Узбекистан
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