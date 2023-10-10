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"Превосходство Запада над не-Западом оказалось не таким подавляющим"

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- Светлана Лаптева
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Тот факт, что на Центральную Азию обратили внимание, говорит о том, что превосходство Запада над не-Западом оказалось не таким подавляющим, как раньше казалось, поэтому сейчас используются все возможные ресурсы, которыми ранее пренебрегали. Об этом на круглом столе "Центрально-Азиатская пятерка в центре внимания геополитических тяжеловесов: какую экономическую выгоду это принесет странам региона?" эксперт по вопросам геополитики Мурат Суюнбаев.

По его словам, прошедшие и предстоящая встреча лидеров стран нашего региона с тремя внешними игроками - время анализа и наблюдений.

"Я напомню, что "С5 +1" – это не новый формат, он использовался и раньше. Если говорить про обещание инвестиций в размере 3,7 млрд долларов, то вроде, это выглядит солидно. Но почему-то когда говорят об экономических и инвестиционных отношениях стран нашего региона с другими странами, в частности, с Россией, то почему-то забывают одну очень важную экономическую категорию, считая только торговлю товарами, но не учитывают экспорт труда. А если этот экспорт со стороны Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана посчитать в деньгах, то в среднем выйдет сумма, превышающая обещанные инвестиции. Экономисты вычислили формулу оценки экспорта труда в деньгах, а не только в людях.

Что касается встречи с Байденом, то наши лидеры все скопом приехали в ООН, почему бы с ними не встретиться и не показать, что США помнят о ЦА и чего-то от нее хотят, тем более, что встреча оптом не потребовала ни много времени, ни много усилий. Насколько я знаю, в ближайшее время предстоит визит Путина на юбилей авиабазы "Кант". Я думаю, это будет не менее значимая встреча в контексте встречи в Сиане и Нью-Йорке", - отметил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/432758
Теги:
Мурат Суюнбаев, Россия, США, Центральная Азия
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