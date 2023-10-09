Погода
$ 88.80 - 88.97
€ 93.44 - 94.44

В Кыргызстане начали штрафовать водителей машин без катализаторов

210  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с Управлением патрульной службы милиции Бишкека в целях принятия преждевременных мер по борьбе со смогом усиливает работу по выявлению автотранспортов, работающих без катализаторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, инспекторы мобильных постов Минприроды, оборудованные газоанализаторами, в ходе проверок измеряют количество вредных выбросов выхлопных газов автомобилей, работающих на бензиновом, дизельном и газообразном топливе.

Также проводится разъяснительная работа среди водителей по обязательной установке катализаторов на автомобили. В случае превышения выбросов вредных веществ (выхлопных газов) владельцы частного автотранспорта будут оштрафованы на 7 500 сомов, а юридические лица – на 23 000 сомов.

С 1 марта 2023 года в ходе совместных рейдов с Управлением патрульной службы милиции Бишкека проверено более 425 автомобилей, составлено шесть протоколов и наложено штрафов на 45 000 сомов, а также по статье нарушения правил эксплуатации транспорта составлено 200 протоколов с наложением штрафов на сумму 950 000 сомов.

Работа по выявлению автотранспортов, работающих без катализаторов, проводится в рамках работы Межведомственной комиссии, созданной с целью принятия срочных мер по охране здоровья граждан и снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Бишкек и Чуйской области, а также по выявлению причин и источников загрязнения воздушной среды", - говорится в сообщении Минприроды КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432762
Теги:
штраф, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  