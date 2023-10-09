В Кыргызстане начали штрафовать водителей машин без катализаторов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с Управлением патрульной службы милиции Бишкека в целях принятия преждевременных мер по борьбе со смогом усиливает работу по выявлению автотранспортов, работающих без катализаторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, инспекторы мобильных постов Минприроды, оборудованные газоанализаторами, в ходе проверок измеряют количество вредных выбросов выхлопных газов автомобилей, работающих на бензиновом, дизельном и газообразном топливе.

Также проводится разъяснительная работа среди водителей по обязательной установке катализаторов на автомобили. В случае превышения выбросов вредных веществ (выхлопных газов) владельцы частного автотранспорта будут оштрафованы на 7 500 сомов, а юридические лица – на 23 000 сомов.

С 1 марта 2023 года в ходе совместных рейдов с Управлением патрульной службы милиции Бишкека проверено более 425 автомобилей, составлено шесть протоколов и наложено штрафов на 45 000 сомов, а также по статье нарушения правил эксплуатации транспорта составлено 200 протоколов с наложением штрафов на сумму 950 000 сомов.

Работа по выявлению автотранспортов, работающих без катализаторов, проводится в рамках работы Межведомственной комиссии, созданной с целью принятия срочных мер по охране здоровья граждан и снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Бишкек и Чуйской области, а также по выявлению причин и источников загрязнения воздушной среды", - говорится в сообщении Минприроды КР.