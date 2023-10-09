Переход на онлайн-обучение. Тарифы для школьников от 95 сомов

12-13 октября в столице пройдет саммит лидеров государств Содружества, в связи с чем все учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.
Учиться онлайн легко, когда у вас один из льготных тарифов – "Окуучу" на 7 дней за 95 сомов или на 28 дней за 285 сомов.
В тарифах есть всё необходимое не только для учёбы, но и для общения – скоростной мобильный интернет 4G, а также:
Для подключения школьникам нужно свидетельство о рождении. Можно прийти в любой магазин O!Store или подключиться онлайн в приложении "Мой О!", пройдя онлайн-регистрацию: зайдите в меню "Тарифы", где вы найдёте категорию "Для обучения". Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение дня на номере телефона, через который производилась регистрация.
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