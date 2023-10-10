Житель Нарына просит главу ГКНБ защитить его от криминальных элементов

К нам в редакцию обратился 34-летний житель Нарынской области Улан Молдоибраев, который был подвергнут нападению со стороны трех односельчан. По словам пострадавшего, инцидент произошел 25 июля 2023 года, когда он находился на работе. Незнакомые парни похитили его и вывезли на черном джипе в поле, где начали избивать его без объяснений. Один из агрессоров обвинил Улана в том, что он вел переписку с его супругой и имел с ней любовные отношения, требуя у него 50 тысяч сомов. Он пояснил, что не знаком с женой нападавшего и не может предоставить такую сумму, учитывая, что он воспитывает дочь с ДЦП. Один из нападавших извлек нож и ранил Улана в руку, а попытка ударить ножом в ногу была предотвращена пострадавшим, который успел увернуться. Нападавшие заставили его пить таблетки, которые были в аптечке автомобиля, пытаясь инициировать самоубийство. Мужчине удалось сбежать к родственникам, которые доставили его в Бишкек, где его и госпитализировали в 4-ю городскую больницу. Врачи подробно описали полученные травмы, однако при проведении судмедэкспертизы не все указали.

Улан обратился в правоохранительные органы, и нападавших задержали на двое суток, но впоследствии они были освобождены. Несмотря на прошедшие два месяца, дело осталось без движения. Милиция обещала задержать подозреваемых и привлечь их к ответственности. Из-за страха перед нападавшими, Улан вынужден скрываться в столице, и не может вернуться в свое родное село. Они продолжают его разыскивать и угрожать его родственникам. По словам односельчан, нападавшие имели связи с криминальными авторитетами. Сейчас Улан получает угрожающие звонки на свой второй номер с требованием написать встречное заявление. По словам сестры пострадавшего, родственники нападавших предлагали ей деньги, чтобы "замять" дело, или они будут переданы правоохранительным органам, чтобы закрыть дело. Улан Молдоибраев ищет справедливости и обратился к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, чтобы привлечь нападавших к ответственности.