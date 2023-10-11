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В НЭСК прошли учения по ликвидации внештатных ситуаций

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- Светлана Лаптева
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В ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" прошли масштабные учения мобильных бригад по ликвидации внештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба НЭСК.

"Учения состоялись с 2 – 8 октября 2023 года на объектах Ошского РЭС Ошского предприятия электрических сетей и Тюпского РЭС Иссык-Кульского предприятия электрических сетей, в котором приняли участие 20 мобильных бригад со всех филиалов компании – предприятий электрических сетей (ПЭС).

Цель учений - совершенствование практических навыков должностных лиц и мобильных бригад в организации и выполнении мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций, оперативное восстановление электроснабжения потребителей, проверка готовности компании к ликвидации возможных технологических нарушений, достаточности необходимого аварийно-восстановительного запаса, квалифицированных рабочих и спецтехники.

Так в рамках учений в Тюпском районе были заменены устаревшие алюминиевые провода напряжением 0,4 кВ на новые провода СИП протяженностью 37,4 километров, а также установлены железобетонные опоры в количестве 449 штук. В г. Ош проложены СИП кабели протяженностью 44, 3 километров и установлены железобетонные опоры в количестве 150 штук.

Подобные масштабные учения в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" проведены впервые. Действия участников учений позволили отработать схему и организацию по предотвращению и своевременной ликвидации последствий аварийных отключений и технологических нарушений на электросетевых объектах компании, с практикой привлечения дополнительных сил и средств из других регионов. При производстве работ особое внимание уделялось вопросам соблюдения техники безопасности и организации своевременной смены бригад.

По итогам учений подтверждена готовность профессиональных подразделений к оперативному устранению возможных сбоев в электроснабжении и мобильным бригадам вручены благодарственные письма за успешное участие.


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URL: https://www.vb.kg/432770
Теги:
НЭСК
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