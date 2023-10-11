В КРСУ открылась Международная историческая школа

В Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Ельцина состоялось торжественное открытие Международной исторической школы "Общая история как ресурс совместного развития России и стран-участниц СНГ". Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.

"Организаторами Школы, которая впервые проводится за пределами Российской Федерации, выступили Российское историческое общество, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственный академический университет гуманитарных наук.

В работе Школы принимают участие студенты, аспиранты, представляющие 26 университетов Армении, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В своем видеообращении Президент ГАУГН, академик РАН Александр Чубарьян поприветствовал участников, отметив, что период истории, связанный с нахождением народов стран СНГ в составе Советского Союза привлекает сегодня особый интерес ученых и исследователей.

– Важно, чтобы Школа не только уделила внимание разным точкам зрения общей истории наших стран, но и способствовала обмену мнениями по заявленной теме между участниками, молодыми учеными, экспертами. История, которая нас всех объединяет, имеет большее значение для экономики, культуры, образования суверенных государств.

В заключение А. Чубарьян выразил надежду на то, что КРСУ станет площадкой для проведения различных мероприятий, подобных исторической школе, призванных развивать российско-кыргызские отношения и сотрудничество между странами СНГ.

И.о. ректора КРСУ Денис Фомин-Нилов в своем выступлении отметил важность сохранения исторической памяти.

– Человек, который не помнит и не знает свои корни, становится крайне неустойчивым. Следует помнить о том, что дерево без корневой системы падает и погибает. Невозможно расти без фундамента и твердой почвы. Историческая память – это тот самый фундамент, твердая почва и корни. Задача исторических Школ, в первую очередь, помочь сформулировать понимание исторической науки, основ исторического знания. Мир, существующая реальность многоцветная и многообразная. Как и история. Лекторы Школы покажут, насколько многообразная и многоцветная наша общая история. Только такой подход позволит выстроить конструктивный диалог и вместе строить будущее.

Работа Школы будет организована по нескольким тематическим трекам: "Культура", "Знание", "Связи", "Память". По каждому треку запланирована интенсивная образовательная программа, круглые столы и дискуссии с ведущими российскими и кыргызскими учеными, конкурс проектов".