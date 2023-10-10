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Глава Минздрава прокомментировал свой разговор с депутатом Нарматовой

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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал СМИ разговор с депутатом Надирой Нарматовой ("Ата-Журт Кыргызстан").

Ранее в соцсетях был опубликован отрывок разговора между Бейшеналиевым и Нарматовой, в котором "депутат просила устроить свою родственницу на работу".

Бейшеналиев подчеркнул, что в разговоре обсуждалась нехватка медицинских кадров. "Многие молодые специалисты обращаются, и я направляю их к главврачам и директорам медицинских учреждений. У нас действительно есть проблема с нехваткой персонала. Когда поступают такие обращения, они передаются руководителям, и дальнейшие решения принимаются ими. В разговоре не было ничего, кроме этого", - сказал он.

Министр также отметил, что особенно в регионах не хватает узких специалистов и призвал молодежь вступать на медицинскую службу.


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URL: https://www.vb.kg/432775
Теги:
Минздрав, Надира Нарматова, Алымкадыр Бейшеналиев, Кыргызстан
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