В Бишкеке известный российский певец Леонид Агутин спел с детским хором

В Бишкеке на днях состоялся сольный концерт популярного исполнителя, заслуженного артиста России Леонида Агутина. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, со сцены прозвучали избранные хиты певца. Украшением вечера стало исполнение песни "Включите свет" дуэтом со старшим хором Детской школы искусств №6 им. Ж. Шералиева под управлением Ирины Аверковой.

Эта уникальная совместная творческая работа стала возможна благодаря усилию сразу нескольких сторон: Россотрудничества, Музыкальной академии Ларисы Долиной и Русского дома в Бишкеке. Юные исполнители из Кыргызстана получили очень важный опыт совместного выступления со звездой российской эстрады.