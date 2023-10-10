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В Бишкеке известный российский певец Леонид Агутин спел с детским хором

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке на днях состоялся сольный концерт популярного исполнителя, заслуженного артиста России Леонида Агутина. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, со сцены прозвучали избранные хиты певца. Украшением вечера стало исполнение песни "Включите свет" дуэтом со старшим хором Детской школы искусств №6 им. Ж. Шералиева под управлением Ирины Аверковой.

Эта уникальная совместная творческая работа стала возможна благодаря усилию сразу нескольких сторон: Россотрудничества, Музыкальной академии Ларисы Долиной и Русского дома в Бишкеке. Юные исполнители из Кыргызстана получили очень важный опыт совместного выступления со звездой российской эстрады.


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URL: https://www.vb.kg/432776
Теги:
концерт, музыка, Россия, Бишкек, Кыргызстан
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