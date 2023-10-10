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ГКНБ: Владелец рынка "Мадина" Турсунтай Салимов спонсировал "общак"

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- Бермет Таалайбекова
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Владелец рынка "Мадина" Турсунтай Салимов спонсировал "общак". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 4 октября текущего года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.261 ч.2, ст.267 ч.2 и ст.37 – 122 ч.2 п.п.4 и.18 УК Кыргызской Республики.

В ходе расследования было задержано более 20 активных членов и лидеров данной преступной группы, которые причастны к легализации имущества и активов, добытых в результате вымогательства и рейдерства со стороны К. Асанбека и его подручных, а также совершения других тяжких и особо тяжких преступлений.

Среди вышеуказанных лиц также находится гражданин Т. Салимов, который на протяжении долгого периода времени тесно поддерживал связи с бывшими и действующими криминальными авторитетами, которым на постоянной основе увеличивал незаконные финансовые активы и поддерживал жизнедеятельность их группировок.

Относительно преступной группы К.Асанбека, установлено, что со стороны Т. Салимова на постоянной основе осуществлялось спонсирование деятельности его преступной группы, а именно финансировали так называемый "общак", для поддержания жизнедеятельности и попыток избежать уголовного наказания путем подкупа коррумпированных должностных лиц правоохранительных органов, судебной системы и иных государственных служб.

Кроме этого установлено, что Т.Салимов на постоянной основе осуществлял так называемый "грев" в исправительные учреждения Государственной службы исполнения наказания Кыргызской Республики, для поддержания материального состояния исключительно членов организованной группировки и улучшения их условий содержания.

Согласно полученным данным имелись факты, когда Т.Салимов через "вора в законе" К.Асанбека и его преступные связи периодически использовал последних, для своих выгод и интересов, с целью устрашения конкурентов и иных лиц, для притеснения и возможного завладения их активами и бизнес проектами.

В рамках уголовного дела 9 октября 2023 года Т.Салимову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.261 ч.2 УК Кыргызской Республики и в этот же день Первомайским судом г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 4 декабря 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/432780
Теги:
ГКНБ, коррупция, рынок, Арест
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