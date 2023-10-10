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За 9 месяцев Государственная таможенная служба собрала 79,4 млрд сомов

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За 9 месяцев текущего года Государственная таможенная служба Кыргызстана собрала 79,4 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на январь-сентябрь месяц 2023 года прогноз поступления таможенных платежей был установлен Министерством финансов КР в размере 73,4 млрд сомов.

Таким образом намеченный план исполнен на 108,2% или собрано больше на 6 млрд сомов.

Более того, за 9 месяцев 2023 года собрано платежей больше, чем за весь 2022 год (в прошлом году поступило таможенных платежей всего на 74,3 млрд сомов).

К таким положительным результатам привели работы по улучшению качества таможенного администрирования, борьба с контрабандой и коррупционными явлениями и конечно внедрение цифровизации на всех этапах таможенных процедур.

В настоящее время все таможенные посты оборудованы камерами видеонаблюдения, которые отслеживают передвижение транспортных средств в режиме онлайн в Ситуационном центре таможенной службы.

Данные меры привели к положительным результатам, т.е. резкому увеличению сборов.

К примеру:

- в 2015 году поступило 32 млрд сомов,

- в 2016 г. – 29,3 млрд сомов,

- в 2017 г. – 34,2 млрд сомов

- в 2018 г. – 39,8 млрд сомов,

- в 2019 г. – 43,3 млрд сомов,

- в 2020 г. – 28,9 млрд сомов (в этот год из-за пандемии закрыли границы между странами и суммы таможенных платежей упали ниже уровня 2015 года вследствие снижения товарооборота),

- в 2021 г. - 46,9 млрд сомов (началось оживление экономики во всех странах, что оказало позитивное влияние на пополнение доходной части госбюджета за счет уплаты таможенных платежей).

- в 2022 г. - 74,3 млрд сомов,

- в 2023 году ожидается собрать около 100 млрд сомов.

Отметим, что формирование таможенной политики в целях обеспечения социально-экономического прогресса и устойчивого развития страны является задачей Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики.

По данным Министерства, внедрение в деятельности таможенной службы новых технологий повышает прозрачность принимаемых решений, ускоряет таможенные процессы, что в конечном счете, повышает конкурентоспособность экономики страны.


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URL: https://www.vb.kg/432786
Теги:
ГТС, Кыргызстан, таможня
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