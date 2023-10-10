Кыргызстанцы заняли призовые места на турнире по плаванию "Победим вместе"

В городе Казань с 5 по 8 октября прошёл Всероссийский турнир Специальной олимпиады по плаванию "Победим вместе" среди людей с синдромом Дауна.

Участие принимало 200 человек с каждого региона России. Также были приглашены участники из Казахстана, Белоруссии, Италии и Кыргызстана.

Кыргызстан завоевал 6 медалей: 1 золото, 3 серебра и 1 бронзу. Также участники из нашей страны выступили в эстафете 50 метров вольным стилем единой командой "Дружба народов" со спортсменами из Казахстана, Белоруссии и заняли 2 место.

Кыргызстан представляли 3 спортсмена: Нурак уулу Акназар, Мальцева Полина и Джунушов Айдин.