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Кыргызстанцы заняли призовые места на турнире по плаванию "Победим вместе"

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В городе Казань с 5 по 8 октября прошёл Всероссийский турнир Специальной олимпиады по плаванию "Победим вместе" среди людей с синдромом Дауна.

Участие принимало 200 человек с каждого региона России. Также были приглашены участники из Казахстана, Белоруссии, Италии и Кыргызстана.

Кыргызстан завоевал 6 медалей: 1 золото, 3 серебра и 1 бронзу. Также участники из нашей страны выступили в эстафете 50 метров вольным стилем единой командой "Дружба народов" со спортсменами из Казахстана, Белоруссии и заняли 2 место.

Кыргызстан представляли 3 спортсмена: Нурак уулу Акназар, Мальцева Полина и Джунушов Айдин.


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URL: https://www.vb.kg/432789
Теги:
спорт, Кыргызстан
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