Корсет для осанки – простой способ быть здоровым

Кривой позвоночник – причина многих заболеваний: плохое зрение, сбой в работе внутренних органов, упадок физических сил, нарушение кровоснабжения головного мозга.
Приучить держать спину ровно, а значит избежать проблем со здоровьем, поможет корсет для осанки, реклинатор. Это ортопедическое приспособление, которое выстраивает позвоночник в анатомически верном положении, не допускает сутулости в плечевом поясе и перегиба в пояснице.
Реклинатор для спины бывает двух типов: средней и жесткой фиксации.
Первый вид корректора назначается врачом при не значительных нарушениях в осанке: юношеская сутулость, ослабленность мышечного корсета, боли в спине, вызванные остеохондрозом или большими нагрузками на спину.
Корсет жесткой фиксации направлен на удержание осанки и терапию уже имеющихся заболеваний опорно-двигательного аппарата. Его используют при тяжелых формах искривления позвоночного столба, после травм спины и операций.
Как выбрать подходящий корректор осанки решает только ортопед или врач-вертебролог.
Корсет для осанки не позволяет спине принимать сутулое положение, помогает выработать привычку на уровне мышечной памяти держать позвоночник в идеально ровном положении. С помощью специальных эластичных ремней и креплений корректор осанки сводит к центру лопатки, помогает опустить плечи. Так спина принимает физиологически правильное положение: распрямляется грудная клетка, выравнивается поясничный изгиб, выстраивается правильное положение шеи и головы. Еще один важный аргумент зачем нужен корсет для осанки- он улучшает работу легких. А значит все органы и системы тела человека получают достаточно кислорода для полноценной работы. Так же правильное положение позвоночного столба влияет на внутрибрюшное давление и функции внутренних органов.
Основные преимущества использования корректора осанки:
Существуют электронные альтернативы корсета для осанки. Это специальный датчик, который фиксируется на одежде и сканирует положение тела человека. При попытке сесть не ровно, сутулиться при ходьбе или во время работы электронный корректор осанки звуковым или вибро-сигналом напоминает своему владельцу о необходимости выровняться.
Основные рекомендации как правильно носить корректор спины:
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