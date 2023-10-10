Корсет для осанки – простой способ быть здоровым

Кривой позвоночник – причина многих заболеваний: плохое зрение, сбой в работе внутренних органов, упадок физических сил, нарушение кровоснабжения головного мозга.

Приучить держать спину ровно, а значит избежать проблем со здоровьем, поможет корсет для осанки, реклинатор. Это ортопедическое приспособление, которое выстраивает позвоночник в анатомически верном положении, не допускает сутулости в плечевом поясе и перегиба в пояснице.

Назначение корсета для осанки

Реклинатор для спины бывает двух типов: средней и жесткой фиксации.

Первый вид корректора назначается врачом при не значительных нарушениях в осанке: юношеская сутулость, ослабленность мышечного корсета, боли в спине, вызванные остеохондрозом или большими нагрузками на спину.

Корсет жесткой фиксации направлен на удержание осанки и терапию уже имеющихся заболеваний опорно-двигательного аппарата. Его используют при тяжелых формах искривления позвоночного столба, после травм спины и операций.

Как выбрать подходящий корректор осанки решает только ортопед или врач-вертебролог.

Полезные качества

Корсет для осанки не позволяет спине принимать сутулое положение, помогает выработать привычку на уровне мышечной памяти держать позвоночник в идеально ровном положении. С помощью специальных эластичных ремней и креплений корректор осанки сводит к центру лопатки, помогает опустить плечи. Так спина принимает физиологически правильное положение: распрямляется грудная клетка, выравнивается поясничный изгиб, выстраивается правильное положение шеи и головы. Еще один важный аргумент зачем нужен корсет для осанки- он улучшает работу легких. А значит все органы и системы тела человека получают достаточно кислорода для полноценной работы. Так же правильное положение позвоночного столба влияет на внутрибрюшное давление и функции внутренних органов.

Основные преимущества использования корректора осанки:

При длительном положении сидя – снимает излишнюю нагрузку на спину, предупреждает прогиб в грудном отделе позвоночника. При болях в шеи – не допускает излишнего прогиба в шее, опущения головы и спазмирования мышц. Как следствие – избавляет от головных болей, улучшает кровообращение, положительно влияет на работу органов зрения. При болях в спине – снимает мышечное напряжение, улучшает кровообращение в мягких и костных тканях, помогает удерживать спину в правильном и безопасном положении, избегая травм позвоночного столба. Для детей и подростков – в период развития опорно-двигательного аппарата способствует правильному формированию позвоночника, осанки, мышечного корсета.

Существуют электронные альтернативы корсета для осанки. Это специальный датчик, который фиксируется на одежде и сканирует положение тела человека. При попытке сесть не ровно, сутулиться при ходьбе или во время работы электронный корректор осанки звуковым или вибро-сигналом напоминает своему владельцу о необходимости выровняться.

Основные рекомендации как правильно носить корректор спины:

Корсет для осанки лучше надевать в утренние часы после пробуждения, когда мышцы расслаблены. На ночь корректор снимается. В первые дни корсет для осанки носят не более 1,5-2 часов с последующим увеличением времени до 6 часов. Корректор осанки не используют на постоянной основе, так как мышцы человека должны "приучиться" к самостоятельной работе. Как долго носить бандаж для спины определяет только врач. Он учитывает состояние здоровья до корректировки и положительные изменения после.

На сайте интернет-магазина товаров для здоровья Ortocomfort.ua можно купить корсет для осанки с предварительной консультацией специалиста-медика. Компания Ортокомфорт предлагает ортопедические изделия для улучшения здоровья и качества жизни людей любого возраста.