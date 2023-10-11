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Среди погибших в Израиле были советский ученый Сергей Гредескул и его жена

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- Светлана Лаптева
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В результате атаки "Хамаса" на город Офаким (Израиль) 7 октября был убит уроженец Свердловской области, физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга. Об этом в telegram-канале сообщает академик РАН Алексей Хохлов.

"Сергей Андреевич - выдающийся физик-теоретик, один из самых известных учеников моего учителя в науке академика Ильи Лифшица, автор классической монографии "Введение в теорию неупорядоченных систем" и более ста научных статей",- отметил он.

Сергею Гредескулу был 81 год. Он родился в Свердловской области в 1942 году. Позже поступил в Харьковский государственный университет, а затем работал в Физико-техническом институте УССР и Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина в Харькове. В 1991 году он переехал в Израиль, где преподавал на кафедре физики Негевского университета имени Бен-Гуриона.

7 октября в приграничные районы Израиля вторглись боевики "Хамаса". По последним данным израильского Минздрава, в ходе атак "Хамаса" погибли более 900 мирных жителей, более 2,9 тыс. - получили ранения. Ранее в Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память о погибших в Израиле.

Источник: Коммерсантъ


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URL: https://www.vb.kg/432791
Теги:
Израиль, Палестина
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