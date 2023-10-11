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ГКНБ: Вице-президент федерации греко-римской борьбы КР финансировал ОПГ

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- Бермет Таалайбекова
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За финансирование ОПГ задержан вице-президент федерации греко-римской борьбы КР Ахрор Иминов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что "И.А.Х." был вовлечен в деятельность ряда компаний по транспортировке и логистике грузов, а также принимал участие в сборе так называемой дани (от общей прибыли ориентировочно 30%) для общей кассы членов ОПГ от их деятельности.

По результатам проведенных соответствующих мероприятий последний водворен в ИВС. Ведется следствие.

Отметим, что с 2018 года Ахрор Иминов возглавляет должность вице-президента федерации греко-римской борьбы КР.


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URL: https://www.vb.kg/432795
Теги:
ГКНБ, греко-римская борьба, задержание, ОПГ, федерация, Кыргызстан
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