ГКНБ: Вице-президент федерации греко-римской борьбы КР финансировал ОПГ

За финансирование ОПГ задержан вице-президент федерации греко-римской борьбы КР Ахрор Иминов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что "И.А.Х." был вовлечен в деятельность ряда компаний по транспортировке и логистике грузов, а также принимал участие в сборе так называемой дани (от общей прибыли ориентировочно 30%) для общей кассы членов ОПГ от их деятельности.

По результатам проведенных соответствующих мероприятий последний водворен в ИВС. Ведется следствие.

Отметим, что с 2018 года Ахрор Иминов возглавляет должность вице-президента федерации греко-римской борьбы КР.