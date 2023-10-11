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Акылбек Жапаров ознакомился с ходом реконструкции ряда улиц в Джалал-Абаде

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область

ознакомился с состоянием ряда улиц в городе Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба кабмина

По ее данным, ремонтные работы на проспекте имени Т.Байзакова, протяженность которого 3,5 км, были завершены в августе текущего года. На реконструкцию дороги было предусмотрено свыше 146 млн сомов.

Строительные работы на улице Б. Осмонова начались в сентябре текущего года. На эти цели предусмотрено свыше 139 млн сомов. А на ремонтные работы улицы Мурзакула Болуша предусмотрено более 35 млн сомов.

Глава кабмина отметил важность проведения качественных строительных работ с учётом создания комфортных и безопасных условий для пешеходов, обеспечения энергоэффективного уличного освещения, а также создания велодорожек для популяризации спорта и активного образа жизни.

Кроме того, Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием санатория "Джалал-Абад".


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URL: https://www.vb.kg/432798
Теги:
Акылбек Жапаров, Джалал-Абадская область, ремонт дорог, кабмин
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