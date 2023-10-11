Акылбек Жапаров ознакомился с ходом реконструкции ряда улиц в Джалал-Абаде

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область

ознакомился с состоянием ряда улиц в городе Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба кабмина

По ее данным, ремонтные работы на проспекте имени Т.Байзакова, протяженность которого 3,5 км, были завершены в августе текущего года. На реконструкцию дороги было предусмотрено свыше 146 млн сомов.

Строительные работы на улице Б. Осмонова начались в сентябре текущего года. На эти цели предусмотрено свыше 139 млн сомов. А на ремонтные работы улицы Мурзакула Болуша предусмотрено более 35 млн сомов.

Глава кабмина отметил важность проведения качественных строительных работ с учётом создания комфортных и безопасных условий для пешеходов, обеспечения энергоэффективного уличного освещения, а также создания велодорожек для популяризации спорта и активного образа жизни.

Кроме того, Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием санатория "Джалал-Абад".