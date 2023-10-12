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Бизнес Ярославской области ищет новых партнеров в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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На площадке Торгпредства России в Кыргызстане прошла встреча с делегацией из Ярославской области.

Поездку в Бишкек для делегации организовал Центр экспорта России, который недавно открыл свое представительство в Кыргызстане.

В состав делегации вошли пять предприятий. Среди них производители детских наборов для творчества, мебели, напитков. Подобные мероприятия позволяют поддержать предпринимателей, ориентированных на экспорт. Прошлая бизнес-миссия нашла партнеров в Узбекистане, сейчас аналогичная работа выстроена в Кыргызстане.

В ходе встречи участникам бизнес-миссии рассказали про проекты, условия ведения бизнеса в республике, перспективные экспортные направления, а также о потенциальных потребителях представленной делегатами продукции.

В ходе поездки ярославские предприниматели проводят ряд встреч с местными бизнесменами. Переговоры должны состояться до 12 октября. Благодаря им представители региона надеются наладить новые контакты и увеличить товарооборот. В условиях санкций выстраивание новых отношений имеет стратегическое значение.


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URL: https://www.vb.kg/432800
Теги:
Россия, Кыргызстан
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