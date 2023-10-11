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"Черный рынок" вооружения поджигает новые государства?

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- Анвар Ажиев
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После новой волны эскалации израильско-палестинского конфликта в СМИ появились сообщения, что Ближний Восток вновь стал плацдармом для поставок "черного" оружия с Украины. Более того, оно теперь "работает" в кровопролитных столкновениях по обе стороны столкновений. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Мы предупреждали!" - написал он, добавив, что утечка оружия с Украины привела к "организованному мировому хаосу".

Отрицать подобное уже невозможно. С момента начала российской спецоперации на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. "Черный рынок" украинского вооружения, щедро идущего из США и ряда их союзников, признают уже в странах Европейского союза. Схемы бывают как простыми, так и сложными. Все зависит от денег и куратора.

"Если замешаны там миллиарды, то никто вообще не будет смотреть на какого-то честного там прокурора или эсбэушника, который заметит эту подставу или подлажу. Его уберут или купят. Все. Если отмыванием и "крышеванием" занимаются высокопоставленные чиновники, то при раскрытии их планов они убьют "стукача" и всех его знакомых, чтобы информация никуда дальше не пошла", - рассказывали солдаты ВСУ.

Это еще раз доказывает, что прогноз, который мы сделали в июле этого года, начинает сбываться. Речь о ненадежности Украины, как страны для поставок вооружения. Более того, продолжение такой помощи создает еще бОльшую угрозу для мирового порядка. Нынешняя ситуация в Израиле и Палестине – яркий пример. Стоит напомнить, что недавно в Незалежной оказались и кассетный боеприпасы особого класса опасности. Хотя Россия неоднократно предупреждала страны об этом.

А теперь непосредственно о самом рынке. Доставленное на Украину оружие в качестве военной помощи западными партнерами, предлагается к продаже на различных площадках с разным назначением и по разным ценам. На сегодня самым популярным и безопасным направлением считается "Даркнет". В июле болгарский веб-сайт "Болгарские военные" писал, что украинские солдаты продали компании "Цезарь" две французские 155 - миллиметровые самоходные гаубицы за 240 000 долларов (примерно за 14 миллионов долларов по их реальной стоимости). Сайт также раскрыл планы украинских продаж в "Даркнете", где Javelin предлагают 30 000 долларов. Это в 6 раз дешевле стоимости одной ракеты для армии США.

Весь комплекс Javelin стоит около 470 тысяч долларов. Покупатели с более скромным бюджетом также могут найти "игрушки". Например, самодельные базуки продаются по 500 долларов, станковый гранатомет КПГ-9 - по 3000 долларов. Стоимость полупрофессиональных снайперских винтовок с оптикой NATO Fusion начинается от 1200 долларов. Продавцы также сообщают, что готовы доставить товар на территорию Украины и за границу. Если раньше по каналам контрабанды проходило простое стрелковое оружие, обмундирование и военная техника, то теперь пришло время высокотехнологичного оружия.

Напомним, в июле нынешнего года в Сеть попали документы с просьбами о поставках запрещенных Конвенциями о запрете противопехотных мин (Оттава 1997 г.) и III Декларацией к Гаагским конвенциям (Гаага, 1899 г.) кассетных боеприпасов фигурирует фамилия и подпись сотрудника миссии Украины в НАТО полковника Александра Гайворонского. VB.KG тогда изучила документы и выяснила, что среди опасных запросов Киева особо отмечаются: RSMK -7MA - выстрел к РПГ- 7 с фосфорной начинкой, RLV-SMK-4 - выстрел для подствольного гранатомёта с фосфорной начинкой (ручной гранатомёт MSGL (является мощным полуавтоматическим оружием, предназначенным для стрельбы гранатами типа M406.). M375A3 - 80 мм мина для миномёта с фосфорным зарядом, M722A1 - 60 мм мина для миномёта с фосфорным зарядом, MON - 50 - противопехотная мина, 45*39 HP Bullets - экспансивные пули, 62*39 HP Bullets. А также экспансивные пули, или как их еще называют "цветы смерти". В момент попадания в цель она резко увеличивается в диаметре, многократно усиливая поражающий эффект. Выстрел экспансивной пули, как правило, приводил к летальному исходу, поскольку, раскрываясь, она увеличивала очаг поражения тканей, оставаясь при этом внутри тела, в то время, как обычная пуля проходила навылет. Подобные пули были запрещены на основании декларации, которая была принята в Гааге еще в 1899 году, вступила в силу 29 июля 1899 года. Позднее запрет на их использование был повторен в 1907 году Второй Гаагской мирной конвенцией. Они входят в пятерку самых опасных вооружений в мире. И все эти опасные вооружения сейчас оказались не только в конфликте между Израилем и Палестиной, но и в руках террористических организаций, таких как ИГ.

Боевики последней сейчас активно сосредоточены не только на Ближнем Востоке, но и в Афганистане. И если талибы частично держат в руках оставшееся после ухода армии США оружие, то "черный" украинский рынок снабжает террористов боеприпасами по максимуму. А это уже не где-то в далеком Израиле или Сирии, а у границ Таджикистана и Узбекистана. Чем это грозит государствам Центральной Азии, говорить, в принципе, не стоит.

Пока мир не погряз в хаосе, спровоцированном Незалежной, как страной, неоднократно подтвердившей свою несостоятельность и коррупционность в качестве пункта по поставке военной техники и оружия, странам необходимо наложить совместный запрет на новую подобную помощь со стороны США и их союзников. В противном случае война рано или поздно окажется на пороге почти у каждого государства.


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URL: https://www.vb.kg/432805
Теги:
оружие, Россия, США, Украина, терроризм, Кыргызстан, военная операция в Украине
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