Китай, Россия и Монголия разработают турмаршрут по Великому чайному пути

Китай, Россия и Монголия во вторник подписали план совместных действий по строительству и продвижению международного трансграничного турмаршрута по Великому чайному пути в целях восстановления объема взаимных туристических поездок между тремя странами, сообщает Синьхуа.

Данный документ был подписан в рамках 7-го совещания руководителей туристических администраций Китая, России и Монголии, которое прошло в тот же день в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/.

Великий чайный путь, который возник примерно в 17-м веке, брал свое начало с гор Уишань на территории провинции Фуцзянь на востоке Китая и достигал Санкт-Петербурга, пересекая Монгольское плато. Этот маршрут доставки чая протяженностью 13 тыс. км связывал Китай и Запад и являлся свидетелем истории обменов и контактов между тремя странами.

Благодаря географической близости и дружественным отношениям между народами Китая, России и Монголии, три страны обладают естественными преимуществами и накопленными глубокими традициями в туристическом сотрудничестве, заявил замминистра культуры и туризма КНР Ду Цзян.

Он выразил надежду на дальнейшее улучшение механизма трехстороннего сотрудничества в этой сфере, предоставление большего количества качественных туристических продуктов, а также повышение уровня упрощения процедур в сфере туризма.