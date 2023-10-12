Погода
$ 88.97 - 89.22
€ 93.44 - 94.44

Китай, Россия и Монголия разработают турмаршрут по Великому чайному пути

69  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китай, Россия и Монголия во вторник подписали план совместных действий по строительству и продвижению международного трансграничного турмаршрута по Великому чайному пути в целях восстановления объема взаимных туристических поездок между тремя странами, сообщает Синьхуа.

Данный документ был подписан в рамках 7-го совещания руководителей туристических администраций Китая, России и Монголии, которое прошло в тот же день в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/.

Великий чайный путь, который возник примерно в 17-м веке, брал свое начало с гор Уишань на территории провинции Фуцзянь на востоке Китая и достигал Санкт-Петербурга, пересекая Монгольское плато. Этот маршрут доставки чая протяженностью 13 тыс. км связывал Китай и Запад и являлся свидетелем истории обменов и контактов между тремя странами.

Благодаря географической близости и дружественным отношениям между народами Китая, России и Монголии, три страны обладают естественными преимуществами и накопленными глубокими традициями в туристическом сотрудничестве, заявил замминистра культуры и туризма КНР Ду Цзян.

Он выразил надежду на дальнейшее улучшение механизма трехстороннего сотрудничества в этой сфере, предоставление большего количества качественных туристических продуктов, а также повышение уровня упрощения процедур в сфере туризма.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432809
Теги:
Китай, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  